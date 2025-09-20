20 сентября 2025 11:40
Барселона - Хетафе
21 сент. 2025, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 5 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 21 сентября, в 5-м туре испанской Примеры сыграют «Барселоне» и «Хетафе». Матч пройдет в Барселоне, начало – в 22:00 (мск).
«Барселона»
Команда Ханса-Дитера Флика находится на 2-й позиции в Примере, набрав 10 очков. «Барселона» добыла 3 победы и 1 раз сыграла вничью, разница мячей – 13:3.
Последние результаты «Барселоны»:
- 18.09.25 «Ньюкасл» – «Барселона» – 1:2 ЛЧ;
- 14.09.25 «Барселона» – «Валенсия» – 6:0 Примера;
- 31.08.25 «Райо Вальекано» – «Барселона» – 1:1 Примера.
«Хетафе»
«Хетафе» набрал 9 очков и занимает 5-е место. Подопечные Хосе Бордоласа добыли 3 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 6:4.
Предыдущие результаты «Хетафе» в Примере:
- 13.09.25 «Хетафе» – «Реал Овьедо» – 2:0;
- 29.09.25 «Валенсия» – «Хетафе» – 3:0;
- 25.08.25 «Севилья» – «Хетафе» – 1:2.
Очные встречи в Примере
- 18.01.25 «Хетафе» – «Барселона» – 1:1;
- 25.09.24 «Барселона» – «Хетафе» – 1:0;
- 24.02.24 «Барселона» – «Хетафе» – 4:0;
- 13.08.23 «Хетафе» – «Барселона» – 0:0;
- 16.04.23 «Хетафе» – «Барселона» – 0:0.
Прогноз на матч «Барселона» – «Хетафе»
В минувшем сезоне «Барселона» намучилась с «Хетафе». Можно ожидать повторения истории – особенно с учетом непростого матча каталонцев против «Ньюкасла» в ЛЧ. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 10.00.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб