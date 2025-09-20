В воскресенье, 21 сентября, в 5-м туре испанской Примеры сыграют «Барселоне» и «Хетафе». Матч пройдет в Барселоне, начало – в 22:00 (мск).

«Барселона»

Команда Ханса-Дитера Флика находится на 2-й позиции в Примере, набрав 10 очков. «Барселона» добыла 3 победы и 1 раз сыграла вничью, разница мячей – 13:3.

Последние результаты «Барселоны»:

18.09.25 «Ньюкасл» – «Барселона» – 1:2 ЛЧ;

14.09.25 «Барселона» – «Валенсия» – 6:0 Примера;

31.08.25 «Райо Вальекано» – «Барселона» – 1:1 Примера.

«Хетафе»

«Хетафе» набрал 9 очков и занимает 5-е место. Подопечные Хосе Бордоласа добыли 3 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 6:4.

Предыдущие результаты «Хетафе» в Примере:

13.09.25 «Хетафе» – «Реал Овьедо» – 2:0;

29.09.25 «Валенсия» – «Хетафе» – 3:0;

25.08.25 «Севилья» – «Хетафе» – 1:2.

Очные встречи в Примере

18.01.25 «Хетафе» – «Барселона» – 1:1;

25.09.24 «Барселона» – «Хетафе» – 1:0;

24.02.24 «Барселона» – «Хетафе» – 4:0;

13.08.23 «Хетафе» – «Барселона» – 0:0;

16.04.23 «Хетафе» – «Барселона» – 0:0.

Прогноз на матч «Барселона» – «Хетафе»

В минувшем сезоне «Барселона» намучилась с «Хетафе». Можно ожидать повторения истории – особенно с учетом непростого матча каталонцев против «Ньюкасла» в ЛЧ. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 10.00.