21 сентября на Городском стадионе в Каменце-Подольском состоится матч шестого тура украинской Премьер-лиги, где «Эпицентр» примет «Кривбасс». Хозяева находятся в поиске стабильности и стараются закрепиться в середине таблицы, тогда как гости претендуют на борьбу за верхние позиции и выглядят более уверенно в стартовой части сезона.

«Эпицентр»

Команда под руководством молодого штаба показывает нестабильные результаты. В последнем туре «Эпицентр» сумел добыть важную выездную победу над «Рухом» (1:0), прервав серию неудач. Однако проблемы на своeм поле сохраняются: три поражения подряд дома подчeркивают неуверенность при поддержке трибун. В пяти последних матчах команда забила 6 мячей, при среднем показателе 1.20 за игру, и пропустила 7, что соответствует 1.40 в среднем. Главная слабость – нестабильная оборона, которая допускает ошибки практически в каждой встрече: «Эпицентр» пропускает в 11 из 13 последних игр.

«Кривбасс»

Криворожский клуб начал сезон более убедительно. В активе команды победы над «Оболонью» (2:1) и «Зарeй» (3:2), а также выход в следующий раунд Кубка Украины. При этом в последнем туре «Кривбасс» уступил «Полесью» 0:1, что показало, что команда уязвима против соперников с плотной обороной. В последних пяти встречах криворожане забили 9 голов (средний показатель – 1.80) и пропустили 5 (1.00 в среднем). Команда демонстрирует атакующую активность и сохраняет высокую интенсивность даже на выезде.

Факты о командах

«Эпицентр»

Победа в последнем туре над «Рухом» (1:0)

3 поражения подряд дома

В среднем: 1.20 забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5)

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

6 очков после 5 туров

«Кривбасс»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.80 забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5)

9 голов за 5 матчей

Пропускает в 3 последних встречах

Уверенно выступает в атаке на выезде

Прогноз на матч «Эпицентр» – «Кривбасс»

Игра обещает быть динамичной: обе команды умеют забивать, но при этом не отличаются надeжной игрой в обороне. «Эпицентр» будет пытаться развить успех после победы над «Рухом», однако домашние неудачи говорят о психологическом давлении на игроков. «Кривбасс» более стабилен, лучше организован в атаке и способен воспользоваться слабыми местами соперника. В этой встрече высока вероятность обмена голами, но именно гости имеют больше шансов на положительный результат.

Рекомендации