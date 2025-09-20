Введите ваш ник на сайте
«Балтика» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

20 сентября 2025 9:27
Балтика - Ростов
21 сент. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Балтики»
Сделать ставку

21 сентября на «Ростех Арене» пройдет матч 9-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Балтика» встретится с «Ростовом». Обе команды подходят к игре в хорошей форме, но решают разные задачи: хозяева находятся в зоне лидеров, а гости пытаются оторваться от нижней половины таблицы.

«Балтика»

Команда с 16 очками после 8 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Балтика» не проигрывает в чемпионате с самого старта сезона и показывает уверенную игру в обороне. Особенно выделяется статистика последних матчей – клуб не пропускает уже три встречи подряд в Премьер-лиге, а в целом за пять туров соперники забили в ворота калининградцев лишь трижды.

В атаке основная угроза исходит от Брайана Александра Хиля, который уже забил 5 голов. При этом «Балтика» не отличается высокой результативностью: в последних пяти встречах команда забила 5 мячей, что в среднем дает ровно один гол за игру. Такой баланс «надежная оборона + прагматичная атака» помогает клубу держаться в группе лидеров.

«Ростов»

Подопечные Валерия Карпина (данные о тренере не учитываются в прогнозе, но команда упоминается как коллектив) занимают 11 место с 8 очками. В последних турах «Ростов» сумел немного стабилизироваться: команда не проигрывает три матча подряд, обыграла ЦСКА и уверенно выступила в Кубке России.

Однако есть очевидные слабые места: «Ростов» не выигрывает в 7 последних гостевых матчах чемпионата и пропускает в среднем 1,6 гола за игру. При этом атака оживилась – 8 голов в 5 матчах. Главный форвард Тимур Сулейманов забил 2 мяча в 10 встречах, но пока не стал лидером нападения.

Факты о командах

«Балтика»

  • Не проигрывает в 8 матчах подряд в РПЛ.
  • Не пропускает в 3 последних турах.
  • В среднем забивает 1 гол за игру.

«Ростов»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах в РПЛ.
  • Не выигрывает в 7 гостевых играх подряд.
  • Забивает в 5 последних встречах.
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру.

Личные встречи
33% (4)
50% (6)
17% (2)
10
Забитых мячей
6
0.83
В среднем за матч
0.5
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
2 : 1
19.05.2024
Балтика
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Ростов
0 : 1
02.05.2024
Балтика
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Балтика
2 : 2
16.09.2023
Ростов
Товарищеские матчи,
Ростов
1 : 1
07.02.2013
Балтика
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Ростов
1 : 0
29.08.2008
Балтика
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Балтика
0 : 0
08.05.2008
Ростов
Чемпионат России, 21 тур
Балтика
3 : 0
15.08.1998
Ростов
Чемпионат России, 6 тур
Ростов
0 : 1
02.05.1998
Балтика
Чемпионат России, 34 тур
Ростов
0 : 0
09.11.1997
Балтика
Чемпионат России, 17 тур
Балтика
0 : 0
09.07.1997
Ростов
Чемпионат России, 24 тур
Ростов
0 : 1
21.08.1996
Балтика
Чемпионат России, 7 тур
Балтика
0 : 0
13.04.1996
Ростов
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды подойдут к матчу с рабочим настроем: «Балтика» будет играть первым номером, опираясь на плотную оборону и быстрые атаки, а «Ростов» сделает ставку на эффективность в контратаках. Встреча обещает быть закрытой и осторожной, особенно в первом тайме. Учитывая, что «Балтика» мало пропускает, а «Ростов» нестабилен на выезде, хозяева выглядят фаворитом. Оптимальным вариантом видится ставка на победу хозяев при низкой результативности.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Балтики» – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • «Ростов» не забьет – коэффициент 2.20

1.90
Победа «Балтики»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Ростов Балтика
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
