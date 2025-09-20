21 сентября на «Ростех Арене» пройдет матч 9-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Балтика» встретится с «Ростовом». Обе команды подходят к игре в хорошей форме, но решают разные задачи: хозяева находятся в зоне лидеров, а гости пытаются оторваться от нижней половины таблицы.

«Балтика»

Команда с 16 очками после 8 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Балтика» не проигрывает в чемпионате с самого старта сезона и показывает уверенную игру в обороне. Особенно выделяется статистика последних матчей – клуб не пропускает уже три встречи подряд в Премьер-лиге, а в целом за пять туров соперники забили в ворота калининградцев лишь трижды.

В атаке основная угроза исходит от Брайана Александра Хиля, который уже забил 5 голов. При этом «Балтика» не отличается высокой результативностью: в последних пяти встречах команда забила 5 мячей, что в среднем дает ровно один гол за игру. Такой баланс «надежная оборона + прагматичная атака» помогает клубу держаться в группе лидеров.

«Ростов»

Подопечные Валерия Карпина (данные о тренере не учитываются в прогнозе, но команда упоминается как коллектив) занимают 11 место с 8 очками. В последних турах «Ростов» сумел немного стабилизироваться: команда не проигрывает три матча подряд, обыграла ЦСКА и уверенно выступила в Кубке России.

Однако есть очевидные слабые места: «Ростов» не выигрывает в 7 последних гостевых матчах чемпионата и пропускает в среднем 1,6 гола за игру. При этом атака оживилась – 8 голов в 5 матчах. Главный форвард Тимур Сулейманов забил 2 мяча в 10 встречах, но пока не стал лидером нападения.

Факты о командах

«Балтика»

Не проигрывает в 8 матчах подряд в РПЛ.

Не пропускает в 3 последних турах.

В среднем забивает 1 гол за игру.

«Ростов»

Не проигрывает в 3 последних матчах в РПЛ.

Не выигрывает в 7 гостевых играх подряд.

Забивает в 5 последних встречах.

Пропускает в среднем 1.6 гола за игру.

Прогноз на матч

Обе команды подойдут к матчу с рабочим настроем: «Балтика» будет играть первым номером, опираясь на плотную оборону и быстрые атаки, а «Ростов» сделает ставку на эффективность в контратаках. Встреча обещает быть закрытой и осторожной, особенно в первом тайме. Учитывая, что «Балтика» мало пропускает, а «Ростов» нестабилен на выезде, хозяева выглядят фаворитом. Оптимальным вариантом видится ставка на победу хозяев при низкой результативности.

Рекомендации для ставок