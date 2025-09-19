Введите ваш ник на сайте
«Арсенал» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 9.50

19 сентября 2025 10:57
Арсенал - Уфа
20 сент. 2025, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 11 тур
В субботу, 20 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги сыграют «Арсенал» и «Уфа». Игра состоится в Туле, начало – в 17:00 (мск).

«Арсенал»

Команда Дмитрия Гунько набрала 13 очков и располагается на 8-й позиции в Первой лиге. «Арсенал» добыл 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 15:12.

Последние результаты «Арсенала» в Первой лиге:

  • 13.09.25 «Арсенал» – «Спартак» Кострома – 1:2;
  • 08.09.25 «Факел» – «Арсенал» – 1:0;
  • 03.09.25 «Арсенал» – СКА Хабаровск – 3:1.

«Уфа»

«Уфа» набрала 9 очков и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Омари Тетрадзе добыли 2 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 11:12.

Предыдущие результаты «Уфы» в Первой лиге:

  • 15.09.25 «Уфа» – «Урал» – 2:3;
  • 07.09.25 «Черноморец» – «Уфа» – 3:2;
  • 03.09.25 «Торпедо» М – «Уфа» – 0:0.

Очные встречи

  • 18.05.25 «Уфа» – «Арсенал» – 1:2 Первая лига;
  • 29.09.24 «Арсенал» – «Уфа» – 0:0 Первая лига;
  • 26.03.23 «Арсенал» – «Уфа» – 2:1 Первая лига;
  • 02.09.22 «Уфа» – «Арсенал» – 0:2 Первая лига;
  • 14.05.22 «Уфа» – «Арсенал» – 2:1 РПЛ.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Уфа»

Обе команды проиграли по 2 матча подряд и будут гореть желанием прервать неудачную серию. Предпочтительнее шансы у хозяев. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.50.

Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Уфа Арсенал
Рекомендуем
