«Факел» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 8 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

07 сентября 2025 9:44
Факел - Арсенал
08 сент. 2025, понедельник 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе забьют
Сделать ставку

В 9-м туре Первой лиги встречаются две команды из верхней части таблицы. «Факел» продолжает борьбу за лидерство, располагаясь на 2-м месте с 19 очками, а «Арсенал Тула» поднимается вверх и находится на 7-й строчке с 13 баллами. Обе команды стабильно набирают очки и уверенно играют в атаке, что делает матч потенциально зрелищным.

«Факел»

Команда из Воронежа демонстрирует прагматичный и результативный футбол. За 8 туров «Факел» оформил 6 побед и забил 13 голов, что позволяет ему идти в числе фаворитов сезона. В последних пяти матчах команда уступила лишь один раз – на выезде против лидера турнира «Урала», но даже там не выглядела безнадeжно. За пять последних игр коллектив пропустил всего 4 мяча – одна из лучших оборонительных линий лиги. При этом забивают воронежцы в каждом матче, играя стабильно и в гостях, и дома.

«Арсенал Тула»

Туляки входят в эту встречу после убедительной победы над «СКА Хабаровск» со счeтом 3:1. Ключевым фактором успеха «Арсенала» остаeтся результативность: команда забивала во всех восьми турах подряд, а лучший бомбардир турнира Амур Калмыков оформил уже 7 мячей. Однако у «Арсенала» есть слабое место – оборона. За пять последних туров команда пропустила 6 мячей и не смогла сыграть на ноль. Особенно уязвима команда на выезде, что может быть критично против соперника, который стабильно реализует моменты.

Факты о командах

«Факел»

  • 12 из 14 последних матчей – с голами
  • В среднем 1.00 гола за игру (последние 5)
  • Пропускает в среднем 0.80 мяча за матч
  • 12 из 14 последних матчей без поражений

«Арсенал Тула»

  • 8 матчей подряд с голами
  • В среднем 2.00 гола за матч (последние 5)
  • Пропускает в 8 из 10 последних игр
  • 10 из 12 последних матчей без поражений

Прогноз на матч

Матч обещает быть боевым и насыщенным моментами. Оба коллектива располагают результативными игроками и демонстрируют уверенность в атаке. «Факел» стабилен дома, хорошо действует в обороне и будет стремиться навязать свой темп. «Арсенал Тула» в хорошем тонусе, но оборона команды уязвима, особенно в гостевых встречах. На фоне текущей формы логичным выглядит ставка на обмен голами или тотал больше.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Ничья или победа «Факела» + ТБ 1.5 – коэффициент 2.20

1.65
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Арсенал Факел
