В 9-м туре Первой лиги встречаются две команды из верхней части таблицы. «Факел» продолжает борьбу за лидерство, располагаясь на 2-м месте с 19 очками, а «Арсенал Тула» поднимается вверх и находится на 7-й строчке с 13 баллами. Обе команды стабильно набирают очки и уверенно играют в атаке, что делает матч потенциально зрелищным.

«Факел»

Команда из Воронежа демонстрирует прагматичный и результативный футбол. За 8 туров «Факел» оформил 6 побед и забил 13 голов, что позволяет ему идти в числе фаворитов сезона. В последних пяти матчах команда уступила лишь один раз – на выезде против лидера турнира «Урала», но даже там не выглядела безнадeжно. За пять последних игр коллектив пропустил всего 4 мяча – одна из лучших оборонительных линий лиги. При этом забивают воронежцы в каждом матче, играя стабильно и в гостях, и дома.

«Арсенал Тула»

Туляки входят в эту встречу после убедительной победы над «СКА Хабаровск» со счeтом 3:1. Ключевым фактором успеха «Арсенала» остаeтся результативность: команда забивала во всех восьми турах подряд, а лучший бомбардир турнира Амур Калмыков оформил уже 7 мячей. Однако у «Арсенала» есть слабое место – оборона. За пять последних туров команда пропустила 6 мячей и не смогла сыграть на ноль. Особенно уязвима команда на выезде, что может быть критично против соперника, который стабильно реализует моменты.

Факты о командах

«Факел»

12 из 14 последних матчей – с голами

В среднем 1.00 гола за игру (последние 5)

Пропускает в среднем 0.80 мяча за матч

12 из 14 последних матчей без поражений

«Арсенал Тула»

8 матчей подряд с голами

В среднем 2.00 гола за матч (последние 5)

Пропускает в 8 из 10 последних игр

10 из 12 последних матчей без поражений

Прогноз на матч

Матч обещает быть боевым и насыщенным моментами. Оба коллектива располагают результативными игроками и демонстрируют уверенность в атаке. «Факел» стабилен дома, хорошо действует в обороне и будет стремиться навязать свой темп. «Арсенал Тула» в хорошем тонусе, но оборона команды уязвима, особенно в гостевых встречах. На фоне текущей формы логичным выглядит ставка на обмен голами или тотал больше.

Рекомендованные ставки