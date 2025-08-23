24 августа на «ВЭБ Арене» в Москве состоится матч 6-го тура Премьер-лиги России, где ЦСКА примет «Акрон». Хозяева находятся в отличной форме и борются за верхние строчки, в то время как гости пытаются закрепиться в середине таблицы, но сталкиваются с серией неудач.

ЦСКА

Столичный клуб после 5 туров набрал 11 очков и идeт на 3-м месте. В прошлом туре армейцы одержали уверенную победу над «Динамо» (3:1), продлив серию без поражений в Премьер-лиге до 17 матчей. За последние пять игр ЦСКА забил 12 голов и пропустил 5. В среднем команда выдаeт 2,4 мяча за матч, что является одним из лучших показателей чемпионата. Данил Круговой с тремя голами в 8 матчах лидирует в атаке, а общая вариативность в линии нападения позволяет команде стабильно реализовывать моменты. Однако проблемой остаeтся оборона – армейцы пропускают шесть игр подряд, что может сыграть роль против соперника, регулярно забивающего.

«Акрон»

Команда из Тольятти дебютирует в Премьер-лиге и после пяти туров имеет 6 очков, занимая 8-ю позицию. В прошлом туре «Акрон» уступил «Оренбургу» (1:2), и эта неудача стала третьим подряд матчем без побед. В атаке клуб выглядит достойно: Жилсон Тавареш уже забил 3 гола за 5 игр, а сама команда отличается в 12 матчах чемпионата подряд. Но оборонительные проблемы очевидны – 6 пропущенных мячей в пяти последних встречах и средний показатель 1,2 за игру. «Акрон» старается играть открыто, но это нередко приводит к потерям очков. Тем не менее, команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, что говорит о еe умении цепляться за результат.

Факты о командах

ЦСКА

11 очков и 3-е место после 5 туров

17 матчей без поражений в Премьер-лиге

12 забитых голов и 5 пропущенных за последние 5 игр

Забивает в 6 матчах подряд

«Акрон»

6 очков и 8-е место после 5 туров

3 матча подряд без побед

6 забитых и 6 пропущенных голов в последних 5 играх

Жилсон Тавареш – 3 гола в 5 матчах

Прогноз на матч ЦСКА – «Акрон»

Обе команды играют в атакующий футбол, и их статистика подтверждает тренд на результативные встречи. ЦСКА показывает мощный атакующий арсенал, но регулярно допускает ошибки в обороне. «Акрон» же стабильно забивает даже против более сильных соперников, однако пропускает в каждом матче. На «ВЭБ Арене» армейцы будут фаворитом и должны контролировать ход игры. Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев, при этом гости вполне способны забить.

Рекомендованные ставки

Победа ЦСКА – коэффициент 1.65

Обе команды забьют – коэффициент 2.05

Рекомендация: ставка на победу ЦСКА – коэффициент 1.65