31 июля в Белграде на стадионе «Партизан» состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций между сербским «Партизаном» и украинской «Александрией». В первой встрече «Партизан» добился уверенной победы со счeтом 2:0, что даeт команде комфортное преимущество перед домашним матчем. При этом оба клуба находятся в разной игровой форме: «Партизан» стабильно забивает и побеждает, а «Александрия» никак не может выйти из затянувшегося кризиса.

«Партизан»

Белградский клуб демонстрирует хороший старт сезона. Команда выиграла три из последних четырeх матчей, при этом дважды обыграв серьeзных соперников – «АЕК Ларнаку» и «Александрию». В последних пяти матчах «Партизан» забил шесть голов, показывая достойную эффективность в атаке. В то же время оборона пока нестабильна – 5 пропущенных мячей за те же пять игр, хотя в последних двух матчах удалось сыграть «на ноль». При родных трибунах сербы выглядят агрессивнее и уверенно контролируют игру.

«Александрия»

Украинская команда пребывает в упадке. «Александрия» проиграла три матча подряд, а в последних пяти играх забила всего два гола. При этом оборона выглядит неубедительно – в среднем 1.40 пропущенных мяча за игру. Особенно тревожит тот факт, что «Александрия» не может сохранить свои ворота сухими в трeх матчах подряд. Даже в товарищеских встречах команда не справлялась с соперниками уровня середняков. Судя по всему, клуб пока не готов к еврокубковому уровню интенсивности.

Факты о командах

«Партизан»

Победа в 3 из 4 последних матчей

Забивает в 3 играх подряд

В среднем: 1.20 забито и 1.00 пропущено за игру

Сыграл два последних матча без пропущенных голов

«Александрия»

Проигрывает в 3 матчах подряд

В среднем: 0.40 забито и 1.40 пропущено за игру

Не забивает в двух из трeх последних матчей

Пропускает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч

«Партизан» находится в более стабильной форме и уже продемонстрировал своe превосходство в первой встрече. Дома команда играет увереннее, а проблемы «Александрии» в атаке и защите очевидны. Сербский клуб, скорее всего, постарается развить успех в первом тайме, чтобы снять все вопросы о выходе в следующий раунд. Неожиданный камбэк гостей выглядит маловероятным, и вторая победа «Партизана» – логичное развитие противостояния.

Рекомендованные ставки: