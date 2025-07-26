27 июля на стадионе «Нефтяник» в Тюмени состоится матч 2-го тура Второй лиги А, в котором местная команда примет «Ленинградец». После неудачных стартов обе команды будут стремиться набрать очки, чтобы улучшить свою позицию в турнирной таблице. «Тюмень» проиграла в первом туре, а «Ленинградец» одержал уверенную победу. Этот матч может стать решающим для обеих команд в плане набора стабильных очков.

«Тюмень»

Команда из Тюмени в первом туре уступила «Текстильщику» с минимальным счeтом 1:2. Однако стоит отметить, что в последних 5 играх «Тюмень» показала хорошую результативность, забив 7 голов (в среднем 1.40 гола за матч). Однако защита оставляет желать лучшего – за тот же период команда пропустила 13 голов, что даeт 2.60 пропущенных голов за матч. Это указывает на явные проблемы в оборонительных действиях, особенно против более организованных атакующих команд.

На своeм поле «Тюмень» должна быть более уверенной и стараться не допускать таких ошибок в обороне. Команда забивает регулярно, и если они смогут улучшить защиту, то могут побороться за победу в этом матче.

«Ленинградец»

После победы в первом туре над «Аланией» со счeтом 2:0, «Ленинградец» выглядит более уверенно. Команда забила 7 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.40 гола за игру), что подтверждает еe хорошую атаку. В то же время защита также не всегда была безупречной – 5 пропущенных голов за последние 5 матчей (1.00 гола за игру), что может стать проблемой против более сильных атакующих команд.

«Ленинградец» будет опираться на свою стабильность в защите и надеяться на свои контратаки в атаке. В выездных матчах команда показывала стабильность, и в этом матче она будет настроена на борьбу за очки.

Факты о командах

«Тюмень»

Забивает в 5 последних матчах

В среднем: 1.40 гола забито, 2.60 пропущено за 5 игр

Пропускает в 7 последних матчах

Стремится к улучшению обороны

«Ленинградец»

Победа 2:0 над «Аланией» в первом туре

В среднем: 1.40 гола забито, 1.00 пропущено за 5 матчей

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Стабильная игра в обороне, но могут возникнуть проблемы в атаке

Прогноз на матч «Тюмень» – «Ленинградец»

Обе команды обладают атакующим потенциалом, однако у «Тюмени» есть проблемы в защите, которые «Ленинградец» может попытаться использовать. В то же время «Ленинградец» не всегда стабилен в атаке, что даeт «Тюмени» шанс на контратаки. Прогнозируем, что матч будет равным, но на домашнем поле «Тюмень» имеет небольшое преимущество. Мы ожидаем, что игра будет результативной, но с небольшим перевесом в сторону хозяев.

Рекомендованные ставки