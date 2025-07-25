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«Кайсар» – «Кызыл-Жар»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.75

25 июля 2025 12:00
Кайсар - Кызыл-Жар
26 июл. 2025, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
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1.75
Х2 (победа «Кызыл-Жара» или ничья)
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26 июля в Кызылорде на стадионе имени Гани Муратбаева состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Казахстана. Встречаются команды из нижней части турнирной таблицы: «Кайсар», отчаянно нуждающийся в победах, и «Кызыл-Жар», находящийся чуть выше, но также нестабильный. Обе команды показывают разную модель игры – от атакующего риска до осторожного контроля, что делает исход встречи крайне важным и непредсказуемым.

«Кайсар»

Хозяева поля замыкают нижнюю часть таблицы, имея в активе всего 14 очков после 17 туров. Команда не выигрывает в чемпионате уже шесть матчей подряд, однако при этом регулярно поражает ворота соперников – серия из девяти матчей с голами подтверждает атакующий настрой коллектива. В последних пяти встречах «Кайсар» забил 6 мячей, но пропустил 9 – в среднем 1.80 за игру.

Основная угроза в атаке исходит от Айбара Жаксылыкова, на счету которого 6 голов. Тем не менее, оборона остаeтся слабым звеном – команда допускает множество позиционных ошибок, особенно на флангах, что делает еe уязвимой против организованных соперников. Домашний фактор может сыграть роль, но без улучшения обороны шансов на победу немного.

«Кызыл-Жар»

Гости располагаются на 9-й строчке с 19 очками и демонстрируют немного более сбалансированную форму. В последних пяти турах команда забила 5 мячей и столько же пропустила, уступив только «Атырау» в прошлом туре. В матчах с равными по классу соперниками «Кызыл-Жар» показывает гибкость и дисциплину, умея закрываться и проводить резкие выпады.

Лидером атак остаeтся Сенен Себаи, однако общий атакующий потенциал у команды ограничен – чаще срабатывают слаженные командные действия, чем индивидуальные прорывы. Важной чертой «Кызыл-Жара» остаeтся игра на результат, даже в ущерб зрелищности – особенно в матчах на выезде.

Факты о командах

«Кайсар»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 гола забито, 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Уязвим в обороне – 7 подряд матчей с пропущенными мячами

«Кызыл-Жар»

  • Пропускает и забивает по 1.00 гола в среднем за матч
  • Победа и ничья в 2 из 3 последних туров
  • Более организован в обороне, чем соперник
  • Стратегически играет на результат, особенно в гостях

Личные встречи
17% (2)
17% (2)
67% (8)
8
Забитых мячей
20
0.67
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кызыл-Жар
2 : 1
27.04.2025
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
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6 : 2
02.11.2024
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0 : 1
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Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
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0 : 1
05.03.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кызыл-Жар
2 : 0
11.09.2021
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кайсар
1 : 2
29.04.2021
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайсар
1 : 2
27.11.2020
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
28.09.2020
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Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
30.09.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кайсар
2 : 1
28.07.2018
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Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
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0 : 0
13.05.2018
Кайсар
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Прогноз на матч «Кайсар» – «Кызыл-Жар»

Учитывая атакующие серии «Кайсара» и более структурированную игру «Кызыл-Жара», на первый план выходит фактор обороны. Хозяева демонстрируют нестабильность и регулярно допускают ошибки, в то время как гости умеют ловить на слабостях и уходить от поражения. Вероятным сценарием выглядит осторожная игра со стороны «Кызыл-Жара» с попыткой выждать и воспользоваться ошибками соперника. Минимальное преимущество в классе и текущей форме позволяет отдать предпочтение гостям как минимум в формате непоражения.

Рекомендованные ставки

  • Х2 (победа «Кызыл-Жара» или ничья) – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Кайсара» меньше 1.5 – коэффициент 1.85

1.75
Х2 (победа «Кызыл-Жара» или ничья)
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Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Кайсар
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