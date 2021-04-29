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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Кызыл-Жар
Кайсар - Кызыл-Жар: обзор матча 29 апреля 2021
Кайсар
29.04.2021, четверг, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Кызыл-Жар
32'
А. Кенесов
38'
А. Касым (П)
52'
D. Alves
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсар - Кызыл-Жар
Замена
С. Карпович
️️️️
Т. Рудосельский
88'
84'
Замена
М. Драченко
️️️️
A. Saparov
84'
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
Ю. Бушман
79'
Замена
М. Коне
️️️️
П. Подио
63'
Замена
Э. Батырканов
️️️️
Д. Зорич
62'
Желтая карточка
Р. Есимов
Замена
Й. Чадженович
️️️️
C. Bitang
59'
Замена
Г. Кадымян
️️️️
Б. Шадманов
59'
52'
Пенальти не реализован!
D. Alves
52'
ГОЛ! 1:2!
D. Alves
Желтая карточка
Д. Нарзилдаев
50'
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Касым
ГОЛ! 1:0!
А. Кенесов
32'
Желтая карточка
C. Bitang
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
7
Стефан Денкович
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
80
Арман Кенесов
АП
0
C. Bitang
ЦФ
11
Maksat Baizhanov
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
10
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
25
Руслан Есимов
ПЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
10
Юрий Бушман
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
7
D. Alves
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
20
Йован Чадженович
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
91
Ousmane N'Diaye
ЦФ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Кызыл-Жар
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
12
Мусса Коне
ЦП
7
Максим Драченко
ЦП
70
Almat Bekbaev
ЦФ
40
Ildar Aitov
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
4-1-2-4
4
Шадманов
5
Потапов
25
Рудосельский
23
Амирсеитов
10
Нарзилдаев
7
Денкович
80
Кенесов
0
10
Лаукжемис
0
11
3-2-2-1-2
22
Лобанцев
5
Каршакевич
6
Касым
3
Мурачев
15
Шмидт
25
Есимов
10
Бушман
24
Подио
18
Зорич
0
7
0
20
Чадженович
20
Чадженович
0
25
Рудосельский
33
Карпович
33
Карпович
25
Рудосельский
4
Шадманов
92
Кадымян
92
Кадымян
4
Шадманов
24
Подио
12
Коне
12
Коне
24
Подио
0
7
Драченко
7
Драченко
0
10
Бушман
7
Мульдинов
7
Мульдинов
10
Бушман
18
Зорич
9
Батырканов
9
Батырканов
18
Зорич
Остались в запасе
Кайсар
Кызыл-Жар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
91
Ousmane N'Diaye
ЦФ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
70
Almat Bekbaev
ЦФ
40
Ildar Aitov
ЦФ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
91
Ousmane N'Diaye
ЦФ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
29
Оркен Махан
ЦФ
Остались в запасе
70
Almat Bekbaev
ЦФ
40
Ildar Aitov
ЦФ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кайсар - Кызыл-Жар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
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