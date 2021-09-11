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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Кайсар
Кызыл-Жар - Кайсар: обзор матча 11 сентября 2021
Кызыл-Жар
11.09.2021, суббота, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Кайсар
61'
А. Касым (П)
90+5'
Т. Мульдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кызыл-Жар - Кайсар
ГОЛ! 2:0!
Т. Мульдинов
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
C. Bitang
Желтая карточка
Д. Шмидт
87'
Замена
М. Драченко
️️️️
М. Коне
84'
Замена
В. Петров
️️️️
М. Лобанцев
78'
70'
Желтая карточка
И. Амирсеитов
67'
Замена
Г. Кадымян
️️️️
А. Кенесов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Касым
61'
58'
Замена
Б. Шадманов
️️️️
M. Baizhanov
Замена
П. Яковлев
️️️️
Д. Зорич
45'
+1
22'
Желтая карточка
M. Baizhanov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
3
Нурлан Даиров
ЦФ
5
Валерий Каршакевич
ЦФ
6
Алибек Касым
ЦФ
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦФ
24
Пабло Подио
ЦФ
10
Юрий Бушман
ЦФ
7
Тимур Мульдинов
ЦФ
18
Дарко Зорич
ЦФ
0
C. Fonseca
ЦФ
22
Мирослав Лобанцев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайсар
10
Думан Нарзилдаев
ОП
80
Арман Кенесов
ЦП
7
Стефан Денкович
ЦФ
10
Каролис Лаукжемис
ЦФ
11
Maksat Baizhanov
ЦФ
20
Йован Чадженович
ЦФ
0
C. Bitang
ЦФ
0
M. Mishchenko
ЦФ
91
Ousmane N'Diaye
ЦФ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦФ
16
Марсель Исламкулов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Кызыл-Жар
3
Олег Мурачев
ЦЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
14
S. Smajlagic
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
25
Руслан Есимов
ЦФ
32
Вадим Петров
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
7
Максим Драченко
ЦФ
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
20
Бекзат Курманбекулы
ЦФ
7
Элжас Алтынбеков
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
5
7
Мульдинов
22
Лобанцев
0
18
Зорич
10
Бушман
1-1-5
10
Нарзилдаев
80
Кенесов
0
16
Исламкулов
23
Амирсеитов
91
0
18
Зорич
91
Яковлев
91
Яковлев
18
Зорич
22
Лобанцев
32
Петров
32
Петров
22
Лобанцев
12
Коне
7
Драченко
7
Драченко
12
Коне
11
4
Шадманов
4
Шадманов
11
80
Кенесов
92
Кадымян
92
Кадымян
80
Кенесов
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Кайсар
3
Олег Мурачев
ЦЗ
14
S. Smajlagic
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
25
Руслан Есимов
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
20
Бекзат Курманбекулы
ЦФ
7
Элжас Алтынбеков
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
14
S. Smajlagic
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
25
Руслан Есимов
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
20
Бекзат Курманбекулы
ЦФ
7
Элжас Алтынбеков
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Кызыл-Жар - Кайсар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
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