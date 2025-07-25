«Елимай» – «Жетысу»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.82

18-й тур казахстанской Премьер-лиги предлагает встречу команд из разных частей таблицы, но с очень схожими проблемами – нестабильная оборона и зависимость от отдельных исполнителей. «Елимай» продолжает колебаться между претензиями на еврокубковую зону и чередой неудач, в то время как «Жетысу» борется за выживание, но периодически выдает яркие матчи. Обе команды результативны, но часто позволяют соперникам слишком много.

«Елимай»

Клуб из Семея проводит сезон на уровне крепкого середняка, находясь на 6-й строчке с 25 очками после 17 туров. В последних пяти матчах команда не только стабильно забивает (всего 8 голов, среднее – 1.6), но и неизменно пропускает – также 8 раз за этот период. В текущем отрезке Елимай проиграл дома «Женису» (1:2) и уступил «Тоболу» (2:3), что указывает на определeнные проблемы с реализацией и обороной. Лучший бомбардир команды – Меме Фессу (6 голов) – сохраняет форму, но в одиночку тащить атаку становится сложнее.

Ключевая проблема – неудачная серия: Елимай не может победить в трeх матчах подряд. При этом команда забивает в шести играх кряду, а в восьми последних матчах подряд пропускает минимум один мяч.

«Жетысу»

Талдыкорганцы на 10-й позиции с 16 очками и борются за сохранение прописки. При этом команда не выглядит безнадежной: в последних пяти турах «Жетысу» дважды победил (над «Улытау» и «Ордабасы»), набрал 6 очков и забил 5 голов. При этом оборона пропустила 8 раз, в среднем по 1.6 за матч – тот же показатель, что и у «Елимая».

Стоит отметить высокую результативность: «Жетысу» забивает в 9 из 11 последних игр, что говорит о развитии атакующих действий. Однако и пропускает команда часто – также в 9 из 11 матчей. Лучший бомбардир Дмитрий Шмидт с 2 голами – не самая внушительная статистика, но атака действует за счeт коллективных усилий.

Факты о командах

Елимай

Не выигрывает в 3 матчах подряд

Пропускает в 8 последних матчах

Забивает в 6 последних играх

В среднем: 1.6 забитых и 1.6 пропущенных за 5 последних игр

Жетысу

Победа над «Ордабасы» в прошлом туре

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Забивает в 9 из 11 матчей

В среднем: 1.0 забитых и 1.6 пропущенных за последние 5 матчей

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы и статистики, стоит ожидать матч с забитыми голами с обеих сторон. Обе команды регулярно забивают, но и допускают ошибки в защите. Оборонительные показатели почти идентичны, что делает вероятность обмена голами высокой. «Елимай» будет стремиться прервать серию без побед, «Жетысу» мотивирован выездными успехами. Важный фактор – домашняя поддержка и более вариативное нападение у хозяев, поэтому минимальное преимущество стоит отдать им.

Рекомендованные ставки