20 июля 2025 года в 23:30 по Москве пройдет матч 15-го тура элитного футбольного дивизиона Бразилии. «Палмейрас» будет у себя дома принимать «Атлетико Минейро».
«Палмейрас»
«Палмейрас» выиграл семь из первых девяти матчей в чемпионате, однако подходит к предстоящему туру с серией из трeх матчей без побед. Любопытно, что оба поражения в этом сезоне подопечные Абела Феррейры потерпели на «Альянц Парке», где вообще одержали лишь две победы в восьми последних домашних матчах Серии A.
Последние три игры:
- Палмейрас – Мирасол 1:1
- Палмейрас – Челси 1:2
- Палмейрас – Ботафого 1:0
«Атлетико Минейро»
Финалист Кубка Либертадорес 2024 года, «Атлетико Минейро», после неудачного старта постепенно набирает форму в текущем розыгрыше чемпионата. Команда Алекси Стивала не могла победить в первых четырeх турах, но теперь имеет лишь одно поражение в последних девяти матчах Серии A.
Все три поражения «Гало» в нынешнем сезоне пришлись на выездные матчи, однако в четырeх из последних пяти игр вне родных стен они сумели набрать очки.
После 13 сыгранных туров «Минейро» занимает восьмое место в таблице, отставая на четыре очка от «Баии», замыкающей зону прямого попадания в групповой этап следующего Кубка Либертадорес.
Последние три игры:
- Букараманга – Атлетико Минейро 0:1
- Байа – Атлетико Минейро 2:1
- Атлетико Минейро – Интернасьонал 2:0
Очные встречи:
- Палмейрас – Атлетико Минейро 2:1
- Атлетико Минейро – Палмейрас 0:4
- Палмейрас – Атлетико Минейро 0:2
Прогноз на матч «Палмейрас» – «Атлетико Минейро»
Встреча обещает быть напряженной, с минимумом голевых моментов, поскольку и «Палмейрас», и «Атлетико Минейро» традиционно сильны в обороне. Рискнем предположить, что соперники не выявят победителя.
Прогноз: ничья, коэффициент – 3.5. Прогноз на точный счет – 1:1.