20 июля 2025 года в 23:30 по Москве пройдет матч 15-го тура элитного футбольного дивизиона Бразилии. «Палмейрас» будет у себя дома принимать «Атлетико Минейро».

«Палмейрас»

«Палмейрас» выиграл семь из первых девяти матчей в чемпионате, однако подходит к предстоящему туру с серией из трeх матчей без побед. Любопытно, что оба поражения в этом сезоне подопечные Абела Феррейры потерпели на «Альянц Парке», где вообще одержали лишь две победы в восьми последних домашних матчах Серии A.

Последние три игры:

Палмейрас – Мирасол 1:1

Палмейрас – Челси 1:2

Палмейрас – Ботафого 1:0

«Атлетико Минейро»

Финалист Кубка Либертадорес 2024 года, «Атлетико Минейро», после неудачного старта постепенно набирает форму в текущем розыгрыше чемпионата. Команда Алекси Стивала не могла победить в первых четырeх турах, но теперь имеет лишь одно поражение в последних девяти матчах Серии A.

Все три поражения «Гало» в нынешнем сезоне пришлись на выездные матчи, однако в четырeх из последних пяти игр вне родных стен они сумели набрать очки.

После 13 сыгранных туров «Минейро» занимает восьмое место в таблице, отставая на четыре очка от «Баии», замыкающей зону прямого попадания в групповой этап следующего Кубка Либертадорес.

Последние три игры:

Букараманга – Атлетико Минейро 0:1

Байа – Атлетико Минейро 2:1

Атлетико Минейро – Интернасьонал 2:0

Очные встречи:

Палмейрас – Атлетико Минейро 2:1

Атлетико Минейро – Палмейрас 0:4

Палмейрас – Атлетико Минейро 0:2

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Атлетико Минейро»

Встреча обещает быть напряженной, с минимумом голевых моментов, поскольку и «Палмейрас», и «Атлетико Минейро» традиционно сильны в обороне. Рискнем предположить, что соперники не выявят победителя.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3.5. Прогноз на точный счет – 1:1.