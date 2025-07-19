20 июля на стадионе «Машук-КМВ» в Пятигорске состоится матч 1-го тура Второй лиги А России, в котором встретятся «Машук-КМВ» и «Велес». Это будет важный матч для обеих команд, так как они стремятся к высокому результату в новом сезоне.

«Машук-КМВ»

«Машук-КМВ» не проигрывает в 9 последних матчах в рамках турнира, и команда подходит к этому матчу в хорошей форме. В последних 5 играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за игру), но также пропустила 4 гола (в среднем 0.80 за игру). На своeм стадионе они стабильно показывают результаты, и за последние 5 игр дома не проигрывают в 3 матчах.

Команда сыграла вничью с «Уфой» (2:2) в товарищеском матче, что свидетельствует о способности вести борьбу с более сильными соперниками. В предыдущем туре «Машук-КМВ» победил «Челябинск» 2:1, что подтверждает их хорошую атакующую форму, но также оставляет вопросы по обороне.

«Велес»

«Велес» продемонстрировал хорошие результаты в последних матчах, победив в 3 из последних 5 играх. В последних 5 играх команда забила 7 голов (в среднем 1.40 за игру), но при этом пропустила 6 голов (1.20 за игру). Хотя «Велес» показывает хорошую игру в атаке, их оборона допускает ошибки, что может стать проблемой в предстоящем матче с «Машук-КМВ», который также имеет неплохие атакующие действия.

В последнем матче «Велес» победил «Торпедо Миасс» 2:0, что подтверждает их уверенную игру в атаке и стабильность на выезде. Однако команда пропускает голы в каждом втором матче, что может стать слабым звеном против атакующих команд.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

Не проигрывает в 9 последних матчах

В последних 5 играх забил 5 голов (1.00 за игру)

Пропустил 4 гола в последних 5 играх (0.80 за игру)

Не проигрывает в 5 из последних 7 домашних матчей

«Велес»

Победа в 3 из последних 5 матчей

В последних 5 играх забил 7 голов (1.40 за игру)

Пропустил 6 голов в последних 5 играх (1.20 за игру)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Велес»

«Машук-КМВ» выглядит фаворитом этого матча, особенно с учетом их стабильных результатов на домашнем стадионе и хорошей защиты. Несмотря на небольшие проблемы с атакой, команда стабильно забивает и будет иметь преимущество в этом матче. «Велес» также показывает хорошие результаты, но пропускает в каждом втором матче, что может стать проблемой против «Машук-КМВ».

Прогнозируется, что «Машук-КМВ» одержит победу, но маловероятно, что обе команды забьют в этом матче, так как «Машук-КМВ» достаточно сильна в обороне.

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