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«Ахмат» – «Рубин»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.56

19 июля 2025 9:47
Ахмат - Рубин
20 июл. 2025, воскресенье 20:30 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
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1.56
Победа «Ахмата» с форой 0
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20 июля 2025 года в 20:30 состоится матч первого тура нового сезона в российской Премьер-Лиге. «Ахмат» будет принимать на своем поле казанский «Рубин».

«Ахмат»

Грозненцы были близки к большому провалу и едва не вылетели из элитного дивизиона. «Ахмат» сумел отстоять свое место в РПЛ только в стыковых матчах. После – начались перемены.

Команду возглавил новый тренер – Александр Сторожук. Состав претерпел некоторые изменения. В частности, ряды «Ахмата» пополнили вингер Брайан Мансилья, переехавший в Грозный из «Оренбурга» и уже хорошо знакомый местной публике форвард Мохамед Конате, который вернулся в «Ахмат» из «Эр-Рияда». В свое время Конате немало поиграл в Грозном и успел наколотить 30 мячей.

Последние три игры:

  • Ахмат – Крылья Советов 1:0
  • Динамо Москва – Ахмат 1:1
  • Ахмат – Урал 2:0

«Рубин»

Казанцы не делали резких движений на трансферном рынке и решили сосредоточиться на том, чтобы сохранить костяк. Среди прочего выделим тот факт, что «Рубину» удалось пролонгировать трудовой договор с ведущим игроком группы атаки – нападающим Мирлиндом Даку. Он подписался аж до 2029 года.

В преддверии матча с «Ахматом» также немаловажно отметить, что «Рубин» испытывает серьезные проблемы с достижением результата на чужих полях. Шутка ли, но последний раз казанцы побеждали в гостях в декабре прошлого (!) года.

Последние три игры:

  • Рубин – Урал 1:0
  • Рубин – Енисей 1:0
  • Рубин – КАМАЗ 1:1

Очные встречи:

  • Ахмат – Рубин 2:1
  • Рубин – Ахмат 2:0
  • Рубин – Ахмат 2:1

Прогноз на матч «Ахмат» – «Рубин»

«Ахмат» традиционно неплохо играет с «Рубином» в Грозном, к тому же команда Сторожука получила качественное усиление в летнее ТО. Считаем, что хозяева будут ближе к успеху.

Прогноз: победа «Ахмата» с форой 0, коэффициент – 1.56. Прогноз на точный счет – 1:0.

1.56
Победа «Ахмата» с форой 0
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Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Рубин Ахмат
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