20 июля 2025 года в 20:30 состоится матч первого тура нового сезона в российской Премьер-Лиге. «Ахмат» будет принимать на своем поле казанский «Рубин».
«Ахмат»
Грозненцы были близки к большому провалу и едва не вылетели из элитного дивизиона. «Ахмат» сумел отстоять свое место в РПЛ только в стыковых матчах. После – начались перемены.
Команду возглавил новый тренер – Александр Сторожук. Состав претерпел некоторые изменения. В частности, ряды «Ахмата» пополнили вингер Брайан Мансилья, переехавший в Грозный из «Оренбурга» и уже хорошо знакомый местной публике форвард Мохамед Конате, который вернулся в «Ахмат» из «Эр-Рияда». В свое время Конате немало поиграл в Грозном и успел наколотить 30 мячей.
Последние три игры:
- Ахмат – Крылья Советов 1:0
- Динамо Москва – Ахмат 1:1
- Ахмат – Урал 2:0
«Рубин»
Казанцы не делали резких движений на трансферном рынке и решили сосредоточиться на том, чтобы сохранить костяк. Среди прочего выделим тот факт, что «Рубину» удалось пролонгировать трудовой договор с ведущим игроком группы атаки – нападающим Мирлиндом Даку. Он подписался аж до 2029 года.
В преддверии матча с «Ахматом» также немаловажно отметить, что «Рубин» испытывает серьезные проблемы с достижением результата на чужих полях. Шутка ли, но последний раз казанцы побеждали в гостях в декабре прошлого (!) года.
Последние три игры:
- Рубин – Урал 1:0
- Рубин – Енисей 1:0
- Рубин – КАМАЗ 1:1
Очные встречи:
- Ахмат – Рубин 2:1
- Рубин – Ахмат 2:0
- Рубин – Ахмат 2:1
Прогноз на матч «Ахмат» – «Рубин»
«Ахмат» традиционно неплохо играет с «Рубином» в Грозном, к тому же команда Сторожука получила качественное усиление в летнее ТО. Считаем, что хозяева будут ближе к успеху.
Прогноз: победа «Ахмата» с форой 0, коэффициент – 1.56. Прогноз на точный счет – 1:0.