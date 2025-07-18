19 июля 2025 года в 23:30 по Москве пройдет матч 15-го тура элитного футбольного дивизиона Бразилии. «Васко да Гама» будет принимать «Гремио».

«Васко да Гама»

«Васко» с треском проваливает первую часть кампании и находится в опасной близости к зоне вылета. Команду Фернандо Диниза от числа главных аутсайдеров бразильской Серии А отделяет всего лишь один зачетный балл. В прессе ходят слухи о том, что в скором времени в рядах «Васко» может состояться смена тренера.

Заметим, что у хозяев предстоящего поединка имеется ощутимая (если не сказать – «звездная») кадровая потеря. В лазарете находится знаменитый атакующий хавбек Фелипе Коутиньо (да, тот самый, кто играл за «Ливерпуль» и пытался играть за «Барселону»).

Последние три игры:

Индепендьенте дель Валье – Васко да Гама 4:0

Васко да Гама – Ботафого 0:2

Сан-Паулу – Васко да Гама 1:3

«Гремио» также прилично лихорадит и, положа руку на сердце, команда Мано Менезеса не очень далеко уехали от своего ближайшего оппонента, располагаясь на 12-й строчке в турнирной таблице Серии А (+3 очка от «Васко»).

Последний выезд «Гремио» обернулся настоящей катастрофой. Парни Менезеса получили по полной программе в матче с «Крузейро» – 1:4.

Последние три игры:

Альянса Лима – Гремио 2:0

Крузейро – Гремио 4:1

Гремио – Сан-Жозе 2:0

Очные встречи:

Гремио – Васко да Гама 1:0

Васко да Гама – Гремио 2:1

Гремио – Васко да Гама 1:0

Прогноз на матч «Васко Да Гама» – «Гремио»

«Васко» пора выбираться из кризиса и матч с такой же «хромающей» командой – это отличная возможность. Считаем, что хозяева как минимум не уступят и сумеют воспользоваться слабостью соперника по части обороны.

Прогноз: победа «Васко да Гама» с форой 0, коэффициент – 1,47. Прогноз на точный счет – 2:1.