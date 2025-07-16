На стадионе Эстадио Урбано Калдейра встретятся «Сантос» и «Фламенго» в рамках 14 тура чемпионата Бразилии. В последних играх «Сантос» победил в важном матче с «Форталезой» (3:2), в то время как «Фламенго» уверенно победил «Сан-Паулу» (2:0). Учитывая текущую форму команд и их статистику, «Фламенго» выглядит фаворитом встречи.

«Сантос»

«Сантос» в последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч и пропускает 1.20. Несмотря на некоторую нестабильность в атаке, команда продолжает показывать хороший результат в домашних матчах, особенно после важной победы над «Форталезой». Тем не менее, оборона продолжает оставаться уязвимой, что делает их задачу более сложной в матче с сильным соперником, таким как «Фламенго».

«Фламенго»

«Фламенго» находит свой ритм, выиграв 3 последних матча. В последних 5 играх они забили 10 голов, при этом пропустив всего 6. Команда забивает в каждом матче, а их оборона, которая не пропустила в 5 последних встречах в «Серии A», делает их фаворитом встречи. Особенно они будут мотивированы закрепить свои позиции в верхней части таблицы.

Прогноз на матч

«Фламенго» находится в отличной форме, в то время как «Сантос» имеет несколько проблем в обороне. В домашних матчах «Сантос» может оказать сопротивление, но «Фламенго» должен победить с учетом своей стабильности и атаки. Ожидаем победу «Фламенго», но матч может быть не таким лeгким, как предыдущие для гостей.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

«Фламенго» не проигрывает в 12 из последних 14 матчей;

«Сантос» забивает мало, а их оборона пропускает в среднем 1.2 гола за матч;

В последних очных встречах «Фламенго» выигрывал в 4 из 5 матчей против «Сантоса».

Рекомендация: ставка на победу «Фламенго» с коэффициентом 1.75.