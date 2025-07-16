Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Целе» и «Сабахом» пройдeт 17 июля на стадионе «Арена Петрол» в Словении. Первая игра завершилась победой словенской команды со счeтом 3:2, но интрига в этом противостоянии далеко не исчерпана: обе команды продемонстрировали атакующую мощь и уязвимость в обороне, а значит, болельщиков снова ждeт результативная встреча.

«Целе»

Команда из Словении находится в впечатляющей форме. В последних пяти матчах во всех турнирах «Целе» забил 15 голов (в среднем по 3 за игру) и лишь раз не смог победить. В атаке особенно выделяются быстрые фланги и высокая плотность в финальной трети поля. Однако оборонительные проблемы также присутствуют: в 4 из 5 последних матчей команда пропускала, включая 2 мяча в Баку.

Тем не менее, статистика на своей стороне: «Целе» не проигрывает в домашних матчах с марта и стабильно забивает – серия составляет 22 матча подряд. В еврокубках такой атакующий стиль может сыграть ключевую роль.

«Сабах»

Представитель Азербайджана тоже показывает достойные результаты: команда не проиграла в 10 из 12 последних матчей, а в последних пяти встречах отличилась 11 раз (в среднем 2.20 гола за игру). В атаке «Сабах» действует агрессивно и неплохо комбинирует в финальной стадии, однако оборона остаeтся слабым звеном. В пяти последних матчах пропущено 10 мячей, в среднем по два за игру.

Гостевые матчи также остаются нестабильными: в последних двух выездах «Сабах» сыграл вничью 3:3 и 2:2. Это подтверждает, что команда часто увлекается атакой, теряя баланс в обороне – а против «Целе» это может снова сыграть злую шутку.

Факты о командах

«Целе»:

Забивает в 22 матчах подряд

В 5 последних матчах забито 15 голов

В среднем 3.00 гола за игру

Пропускает в 4 последних матчах

«Сабах»:

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Пропускает в 4 последних матчах

В 5 последних матчах забито 11 голов

В среднем 2.00 пропущенных за игру

Прогноз на матч

И «Целе», и «Сабах» – команды атакующего профиля с нестабильной обороной. Их первое противостояние уже выдалось результативным, и на фоне домашних трибун словенцы наверняка снова будут действовать с позиции силы. «Сабах» постарается отыграться, что приведeт к открытой игре. Фактор поля и более организованная структура у «Целе» должны сыграть ключевую роль.

Ожидаем ещe один голевой матч, где хозяева окажутся немного точнее в реализации моментов и выйдут победителями.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Целе»

Рекомендованные ставки: