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Прогноз на точный счёт матча «Целе» – «Сабах»: Лига Европы, 17 июля 2025 года

16 июля 2025 9:00
Целе - Сабах
17 июл. 2025, четверг 21:00 | Лига Европы, 1 раунд
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Целе»
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Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Целе» и «Сабахом» пройдeт 17 июля на стадионе «Арена Петрол» в Словении. Первая игра завершилась победой словенской команды со счeтом 3:2, но интрига в этом противостоянии далеко не исчерпана: обе команды продемонстрировали атакующую мощь и уязвимость в обороне, а значит, болельщиков снова ждeт результативная встреча.

«Целе»

Команда из Словении находится в впечатляющей форме. В последних пяти матчах во всех турнирах «Целе» забил 15 голов (в среднем по 3 за игру) и лишь раз не смог победить. В атаке особенно выделяются быстрые фланги и высокая плотность в финальной трети поля. Однако оборонительные проблемы также присутствуют: в 4 из 5 последних матчей команда пропускала, включая 2 мяча в Баку.

Тем не менее, статистика на своей стороне: «Целе» не проигрывает в домашних матчах с марта и стабильно забивает – серия составляет 22 матча подряд. В еврокубках такой атакующий стиль может сыграть ключевую роль.

«Сабах»

Представитель Азербайджана тоже показывает достойные результаты: команда не проиграла в 10 из 12 последних матчей, а в последних пяти встречах отличилась 11 раз (в среднем 2.20 гола за игру). В атаке «Сабах» действует агрессивно и неплохо комбинирует в финальной стадии, однако оборона остаeтся слабым звеном. В пяти последних матчах пропущено 10 мячей, в среднем по два за игру.

Гостевые матчи также остаются нестабильными: в последних двух выездах «Сабах» сыграл вничью 3:3 и 2:2. Это подтверждает, что команда часто увлекается атакой, теряя баланс в обороне – а против «Целе» это может снова сыграть злую шутку.

Факты о командах

«Целе»:

  • Забивает в 22 матчах подряд
  • В 5 последних матчах забито 15 голов
  • В среднем 3.00 гола за игру
  • Пропускает в 4 последних матчах

«Сабах»:

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В 5 последних матчах забито 11 голов
  • В среднем 2.00 пропущенных за игру

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:3
Лига Европы, 1 раунд
Сабах
2 : 3
10.07.2025
Целе

Прогноз на матч

И «Целе», и «Сабах» – команды атакующего профиля с нестабильной обороной. Их первое противостояние уже выдалось результативным, и на фоне домашних трибун словенцы наверняка снова будут действовать с позиции силы. «Сабах» постарается отыграться, что приведeт к открытой игре. Фактор поля и более организованная структура у «Целе» должны сыграть ключевую роль.

Ожидаем ещe один голевой матч, где хозяева окажутся немного точнее в реализации моментов и выйдут победителями.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Целе»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Целе» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Целе» больше 1.5 – коэффициент 1.87

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Целе»
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Автор: Миронов Николай
Лига Европы Сабах Целе
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