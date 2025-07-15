Ответный матч квалификации Лиги чемпионов пройдeт на нейтральном поле в Венгрии. «Динамо Минск» уступил в первой встрече 0:1, но имеет шансы на камбэк. Команда уверенно выступает дома, а «Лудогорец» в плохой форме: одна победа за пять игр и слабая реализация моментов.

«Динамо Минск»

Минчане нестабильны, но играют агрессивно: в пяти последних встречах забили 6 и пропустили столько же. Победа 5:0 над «Брестом» показала атакующий потенциал, однако два поражения подряд заставляют сомневаться в стабильности. Команда не проигрывает в 9 из 11 домашних матчей.

«Лудогорец»

Болгарский клуб переживает спад – 4 гола за 5 матчей и неуверенность в товарищеских встречах. Победа над «Динамо» в первом матче – единственный позитивный момент. Защита допускает по 1.2 гола за матч, а нападение не справляется с созданием моментов.

Прогноз на матч

«Динамо Минск» будет активно идти вперeд, а «Лудогорец» – защищаться результат. Учитывая статистику обеих команд, наиболее вероятен сценарий с низкой результативностью.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

низкая результативность у «Лудогорца» (0.8 гола за игру);

ответный матч с давлением на обе команды;

3 из 5 последних матчей «Динамо Минск» завершились с тоталом меньше 2.5.

Рекомендация: ставка на тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85