16 июля в венгерском Мезекевешде пройдeт ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо Минск» и «Лудогорцем». Первая встреча завершилась победой болгарского клуба со счeтом 1:0, и теперь минчанам нужно отыгрываться на нейтральном поле. Ожидается сдержанная игра, в которой всe может решить один точный удар.

«Динамо Минск»

Минчане в целом уверенно выступают в сезоне, особенно на родных стадионах, где они не проигрывают в 9 из 11 последних встреч. В пяти предыдущих матчах команда отличилась 6 раз, но и оборона не всегда справляется – 6 пропущенных голов. В чемпионате «Динамо» чередует крупные победы с поражениями, и всe зависит от настроя в конкретной игре. Сейчас мотивация максимальная – нужно забивать, но и оберегать свои ворота.

«Лудогорец»

Болгарский клуб одержал минимальную победу дома, но общая форма вызывает вопросы. В пяти последних матчах команда забила лишь 4 мяча, а оборона допускает немало – те же 6 пропущенных голов. В товарищеских встречах «Лудогорец» не смог забить ни «Копенгагену», ни «Градец Кралове», а поражение от «Славии» выявило проблемы в организации игры. Тем не менее, команда опытна в еврокубках и умеет удерживать счeт.

Факты о командах

«Динамо Минск»

Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей

В среднем 1.2 гола за игру в атаке и 1.2 в обороне за последние 5 матчей

Держит сухие матчи в 2 из 3 домашних встреч

«Лудогорец»

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру за последние 5 матчей

Забивает в среднем 0.8 мяча за игру

Не выигрывал с разницей больше одного мяча в 6 матчах подряд

Прогноз на матч

«Динамо Минск» имеет игровую практику, лучше выглядит в атаке и чаще контролирует темп. «Лудогорец» будет стараться сыграть от обороны, что может сыграть на руку белорусам. Игра обещает быть равной и напряжeнной до последней минуты.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: