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Прогноз на точный счёт матча «Динамо Минск» – «Лудогорец»: Лига чемпионов, 16 июля 2025

15 июля 2025 11:38
Динамо Мн - Лудогорец
16 июл. 2025, среда 21:45 | Лига чемпионов, 1 раунд
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5.50
Точный счёт 1:1
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16 июля в венгерском Мезекевешде пройдeт ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо Минск» и «Лудогорцем». Первая встреча завершилась победой болгарского клуба со счeтом 1:0, и теперь минчанам нужно отыгрываться на нейтральном поле. Ожидается сдержанная игра, в которой всe может решить один точный удар.

«Динамо Минск»

Минчане в целом уверенно выступают в сезоне, особенно на родных стадионах, где они не проигрывают в 9 из 11 последних встреч. В пяти предыдущих матчах команда отличилась 6 раз, но и оборона не всегда справляется – 6 пропущенных голов. В чемпионате «Динамо» чередует крупные победы с поражениями, и всe зависит от настроя в конкретной игре. Сейчас мотивация максимальная – нужно забивать, но и оберегать свои ворота.

«Лудогорец»

Болгарский клуб одержал минимальную победу дома, но общая форма вызывает вопросы. В пяти последних матчах команда забила лишь 4 мяча, а оборона допускает немало – те же 6 пропущенных голов. В товарищеских встречах «Лудогорец» не смог забить ни «Копенгагену», ни «Градец Кралове», а поражение от «Славии» выявило проблемы в организации игры. Тем не менее, команда опытна в еврокубках и умеет удерживать счeт.

Факты о командах

«Динамо Минск»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей
  • В среднем 1.2 гола за игру в атаке и 1.2 в обороне за последние 5 матчей
  • Держит сухие матчи в 2 из 3 домашних встреч

«Лудогорец»

  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру за последние 5 матчей
  • Забивает в среднем 0.8 мяча за игру
  • Не выигрывал с разницей больше одного мяча в 6 матчах подряд

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
1
Забитых мячей
3
0.33
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Лига чемпионов, 1 раунд
Лудогорец
1 : 0
09.07.2025
Динамо Мн
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо Мн
1 : 0
31.07.2024
Лудогорец
Лига чемпионов, 2 раунд
Лудогорец
2 : 0
24.07.2024
Динамо Мн

Прогноз на матч

«Динамо Минск» имеет игровую практику, лучше выглядит в атаке и чаще контролирует темп. «Лудогорец» будет стараться сыграть от обороны, что может сыграть на руку белорусам. Игра обещает быть равной и напряжeнной до последней минуты.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 5.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65

5.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов Лудогорец Динамо Мн
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