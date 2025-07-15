16 июля в венгерском Мезекевешде пройдeт ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо Минск» и «Лудогорцем». Первая встреча завершилась победой болгарского клуба со счeтом 1:0, и теперь минчанам нужно отыгрываться на нейтральном поле. Ожидается сдержанная игра, в которой всe может решить один точный удар.
«Динамо Минск»
Минчане в целом уверенно выступают в сезоне, особенно на родных стадионах, где они не проигрывают в 9 из 11 последних встреч. В пяти предыдущих матчах команда отличилась 6 раз, но и оборона не всегда справляется – 6 пропущенных голов. В чемпионате «Динамо» чередует крупные победы с поражениями, и всe зависит от настроя в конкретной игре. Сейчас мотивация максимальная – нужно забивать, но и оберегать свои ворота.
«Лудогорец»
Болгарский клуб одержал минимальную победу дома, но общая форма вызывает вопросы. В пяти последних матчах команда забила лишь 4 мяча, а оборона допускает немало – те же 6 пропущенных голов. В товарищеских встречах «Лудогорец» не смог забить ни «Копенгагену», ни «Градец Кралове», а поражение от «Славии» выявило проблемы в организации игры. Тем не менее, команда опытна в еврокубках и умеет удерживать счeт.
Факты о командах
«Динамо Минск»
- Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей
- В среднем 1.2 гола за игру в атаке и 1.2 в обороне за последние 5 матчей
- Держит сухие матчи в 2 из 3 домашних встреч
«Лудогорец»
- Пропускает в среднем 1.2 гола за игру за последние 5 матчей
- Забивает в среднем 0.8 мяча за игру
- Не выигрывал с разницей больше одного мяча в 6 матчах подряд
Прогноз на матч
«Динамо Минск» имеет игровую практику, лучше выглядит в атаке и чаще контролирует темп. «Лудогорец» будет стараться сыграть от обороны, что может сыграть на руку белорусам. Игра обещает быть равной и напряжeнной до последней минуты.
Прогноз на точный счeт: 1:1
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 5.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65