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Прогноз на точный счёт матча «Тобол» – «Окжетпес»: Премьер-лига Казахстана, 13 июля 2025

12 июля 2025 10:00
Тобол - Окжетпес
13 июл. 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
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13 июля в Костанае состоится один из центральных матчей 16 тура Премьер-лиги Казахстана: «Тобол» примет «Окжетпес». Обе команды находятся в верхней части таблицы, но преследуют разные цели. Хозяева борются за еврокубки, а гости стремятся закрепиться в первой шестeрке. Игра обещает быть результативной, особенно с учeтом атакующего потенциала обеих сторон и их нестабильности в обороне.

«Тобол»

«Тобол» подходит к матчу в отличной форме: 8 матчей без поражений, 15 игр подряд с голами и уверенные победы над прямыми конкурентами. Команда стабильно набирает очки и демонстрирует атакующую мощь: 10 мячей за последние 5 матчей. Однако оборона даeт сбои – 7 пропущенных за тот же период. Ислам Чесноков остаeтся главным оружием клуба, а домашняя поддержка – важным фактором в борьбе за три очка.

«Окжетпес»

Гости проводят неплохой сезон и забили 9 мячей за 5 последних туров, что говорит о качественной игре в атаке. Даурен Жумат в хорошей форме, однако защита регулярно подводит команду – 10 пропущенных за 5 игр. При этом «Окжетпес» конкурентоспособен и способен создавать моменты против любого соперника. Даже в матчах против фаворитов клуб показывает характер, пусть и не всегда добивается результата.

Факты о командах

«Тобол»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Забивает в 15 матчах подряд
  • В последних 5 матчах – 2.00 гола в среднем
  • Пропускает в 5 играх подряд – 1.40 гола за матч

«Окжетпес»

  • В 5 последних матчах – 9 голов
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • 6 матчей без поражений в 8 последних выездных встречах

Личные встречи
75% (15)
5% (1)
20% (4)
32
Забитых мячей
13
1.6
В среднем за матч
0.65
5:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол
2 : 1
13.07.2025
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Окжетпес
0 : 1
05.04.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол
2 : 0
23.07.2023
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Окжетпес
1 : 2
28.05.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес
0 : 2
24.11.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Тобол
1 : 0
22.09.2020
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Тобол
1 : 0
15.09.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Тобол
2 : 0
23.06.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Окжетпес
1 : 2
14.04.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Тобол
4 : 1
22.10.2017
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Тобол
5 : 1
20.05.2017
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Окжетпес
1 : 0
18.03.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур
Тобол
0 : 1
16.07.2016
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Окжетпес
1 : 1
15.05.2016
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 31 тур
Тобол
1 : 0
31.10.2015
Окжетпес
Казахстан. Финальный раунд, 27 тур
Окжетпес
1 : 2
27.09.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур
Окжетпес
1 : 0
24.05.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Тобол
0 : 2
15.03.2015
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Окжетпес
0 : 1
08.07.2012
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Тобол
3 : 1
01.04.2012
Окжетпес
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Прогноз на матч «Тобол» – «Окжетпес»

Сильная атака «Тобола» и нестабильная оборона «Окжетпеса» делают хозяев фаворитами встречи. Однако и гости наверняка найдут свои моменты – игра обещает быть яркой и открытой. Прогнозируем победу хозяев с минимальным перевесом, в матче, где забьют обе стороны.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Тобола».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Тобола» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Тобола» больше 1.5 – коэффициент 1.80

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
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Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Тобол
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Победа Астаны – коэффициент 1.75
Матч завершен
1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
Матч завершен
2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
3 : 1
1.84
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
ставка на обе забьют
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