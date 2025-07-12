13 июля в Костанае состоится один из центральных матчей 16 тура Премьер-лиги Казахстана: «Тобол» примет «Окжетпес». Обе команды находятся в верхней части таблицы, но преследуют разные цели. Хозяева борются за еврокубки, а гости стремятся закрепиться в первой шестeрке. Игра обещает быть результативной, особенно с учeтом атакующего потенциала обеих сторон и их нестабильности в обороне.
«Тобол»
«Тобол» подходит к матчу в отличной форме: 8 матчей без поражений, 15 игр подряд с голами и уверенные победы над прямыми конкурентами. Команда стабильно набирает очки и демонстрирует атакующую мощь: 10 мячей за последние 5 матчей. Однако оборона даeт сбои – 7 пропущенных за тот же период. Ислам Чесноков остаeтся главным оружием клуба, а домашняя поддержка – важным фактором в борьбе за три очка.
«Окжетпес»
Гости проводят неплохой сезон и забили 9 мячей за 5 последних туров, что говорит о качественной игре в атаке. Даурен Жумат в хорошей форме, однако защита регулярно подводит команду – 10 пропущенных за 5 игр. При этом «Окжетпес» конкурентоспособен и способен создавать моменты против любого соперника. Даже в матчах против фаворитов клуб показывает характер, пусть и не всегда добивается результата.
Факты о командах
«Тобол»
- Не проигрывает в 10 последних матчах
- Забивает в 15 матчах подряд
- В последних 5 матчах – 2.00 гола в среднем
- Пропускает в 5 играх подряд – 1.40 гола за матч
«Окжетпес»
- В 5 последних матчах – 9 голов
- Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр)
- 6 матчей без поражений в 8 последних выездных встречах
Прогноз на матч «Тобол» – «Окжетпес»
Сильная атака «Тобола» и нестабильная оборона «Окжетпеса» делают хозяев фаворитами встречи. Однако и гости наверняка найдут свои моменты – игра обещает быть яркой и открытой. Прогнозируем победу хозяев с минимальным перевесом, в матче, где забьют обе стороны.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Тобола».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Тобола» – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Тобола» больше 1.5 – коэффициент 1.80