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«Коринтианс» – «Брагантино»: прогноз на матч 14 июля с 64% вероятностью захода ставки

11 июля 2025 13:38
Коринтианс - Брагантино
14 июл. 2025, понедельник 01:00 | Бразилия. Серия А, 13 тур
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1.85
Ставка на обе забьют
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На «Арене Коринтианс» сойдутся команды с контрастной формой атаки. «Коринтианс» осторожен и прагматичен – за последние 5 игр лишь 2 забитых мяча и три нулевые ничьи. В то же время «Брагантино» ведeт более агрессивную игру, забивая в среднем по два гола за матч, но и оборона не без слабостей – 5 пропущенных за этот же период.

«Коринтианс»

Команда играет от обороны, редко рискуя впереди. В последних 5 турах – всего 0.4 гола за игру, но и пропускает крайне мало. Против «Брагантино» «Коринтианс» традиционно результативен – забивал в 4 последних очных встречах.

«Брагантино»

Клуб держится в топ-3 лиги благодаря мощной атаке. 10 голов за 5 матчей, стабильная результативность, но поражение 0:3 от «Баии» оголило проблемы в обороне. Команда пропускает в среднем по голу за игру.

Прогноз на матч

Игра обещает быть плотной, с упором на тактику. При этом «Брагантино» способен вскрыть оборону соперника, а «Коринтианс» стабильно забивает именно в матчах с этим соперником.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • «Брагантино» забивает в 6 из 8 последних матчей;
  • «Коринтианс» забивал в 4 последних играх против этого соперника;
  • Средняя результативность у гостей – 2.00 гола за матч.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.85

1.85
Ставка на обе забьют
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Брагантино Коринтианс
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