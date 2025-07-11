На «Арене Коринтианс» сойдутся команды с контрастной формой атаки. «Коринтианс» осторожен и прагматичен – за последние 5 игр лишь 2 забитых мяча и три нулевые ничьи. В то же время «Брагантино» ведeт более агрессивную игру, забивая в среднем по два гола за матч, но и оборона не без слабостей – 5 пропущенных за этот же период.

«Коринтианс»

Команда играет от обороны, редко рискуя впереди. В последних 5 турах – всего 0.4 гола за игру, но и пропускает крайне мало. Против «Брагантино» «Коринтианс» традиционно результативен – забивал в 4 последних очных встречах.

«Брагантино»

Клуб держится в топ-3 лиги благодаря мощной атаке. 10 голов за 5 матчей, стабильная результативность, но поражение 0:3 от «Баии» оголило проблемы в обороне. Команда пропускает в среднем по голу за игру.

Прогноз на матч

Игра обещает быть плотной, с упором на тактику. При этом «Брагантино» способен вскрыть оборону соперника, а «Коринтианс» стабильно забивает именно в матчах с этим соперником.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

«Брагантино» забивает в 6 из 8 последних матчей;

«Коринтианс» забивал в 4 последних играх против этого соперника;

Средняя результативность у гостей – 2.00 гола за матч.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.85