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Прогноз на точный счёт матча «Женис» – «Жетысу»: Премьер-лига, 13 июля 2025

11 июля 2025 10:11
Женис - Жетысу
13 июл. 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
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13 июля на стадионе «Орталык Павлодар» состоится матч 16-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Женисом» и «Жетысу». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но демонстрируют разные тенденции: хозяева постепенно набирают ход, в то время как гости продолжают терять очки, несмотря на неплохую игру в атаке.

«Женис»

«Женис» находится в уверенной форме: команда не проигрывает уже пять туров подряд и за это время трижды выигрывала. Особенно стоит отметить надeжную оборону – только 4 пропущенных гола за 5 последних матчей. В атаке также есть прогресс: 9 мячей за тот же период и серия из 6 матчей с забитыми голами. На домашнем стадионе коллектив действует слаженно и агрессивно, что делает его фаворитом предстоящей встречи.

«Жетысу»

«Жетысу» остаeтся нестабильной командой. Несмотря на то, что коллектив регулярно забивает (7 мячей за последние 5 матчей), оборона остаeтся ахиллесовой пятой: 9 пропущенных голов за этот же отрезок. Особенно остро проявляются проблемы против команд, играющих на контратаках, что может стать ключевым фактором в игре с «Женисом».

Факты о командах

«Женис»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Премьер-лиги
  • В 6 последних матчах обязательно забивает
  • Средняя результативность за 5 игр – 1.80 забитых, 0.80 пропущенных

«Жетысу»

  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Средняя результативность за 5 игр – 1.40 забитых, 1.80 пропущенных
  • Не забил только в одном из 8 последних матчей

Личные встречи
50% (2)
50% (2)
0% (0)
6
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
0.75
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис
3 : 1
13.07.2025
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Жетысу
0 : 0
05.04.2025
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Женис
1 : 0
19.10.2024
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Жетысу
2 : 2
16.06.2024
Женис

Прогноз на матч «Женис» – «Жетысу»

Форма «Жениса» на своeм поле, стабильность в защите и агрессивная атака делают их фаворитом этой встречи. «Жетысу» будет стараться зацепиться за результат, но уязвимость в обороне и потеря очков против команд середины таблицы говорят не в их пользу. Ожидается упорная борьба с преимуществом хозяев, которые умеют использовать слабости соперников.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Жениса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Жениса» – коэффициент 6.50
  • Победа «Жениса» – коэффициент 2.25
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Женис
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3 : 1
6.50
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Матч завершен
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1.80
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