13 июля на стадионе «Орталык Павлодар» состоится матч 16-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Женисом» и «Жетысу». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но демонстрируют разные тенденции: хозяева постепенно набирают ход, в то время как гости продолжают терять очки, несмотря на неплохую игру в атаке.

«Женис»

«Женис» находится в уверенной форме: команда не проигрывает уже пять туров подряд и за это время трижды выигрывала. Особенно стоит отметить надeжную оборону – только 4 пропущенных гола за 5 последних матчей. В атаке также есть прогресс: 9 мячей за тот же период и серия из 6 матчей с забитыми голами. На домашнем стадионе коллектив действует слаженно и агрессивно, что делает его фаворитом предстоящей встречи.

«Жетысу»

«Жетысу» остаeтся нестабильной командой. Несмотря на то, что коллектив регулярно забивает (7 мячей за последние 5 матчей), оборона остаeтся ахиллесовой пятой: 9 пропущенных голов за этот же отрезок. Особенно остро проявляются проблемы против команд, играющих на контратаках, что может стать ключевым фактором в игре с «Женисом».

Факты о командах

«Женис»

Не проигрывает в 5 последних матчах Премьер-лиги

В 6 последних матчах обязательно забивает

Средняя результативность за 5 игр – 1.80 забитых, 0.80 пропущенных

«Жетысу»

Пропускает в 7 последних матчах

Средняя результативность за 5 игр – 1.40 забитых, 1.80 пропущенных

Не забил только в одном из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Женис» – «Жетысу»

Форма «Жениса» на своeм поле, стабильность в защите и агрессивная атака делают их фаворитом этой встречи. «Жетысу» будет стараться зацепиться за результат, но уязвимость в обороне и потеря очков против команд середины таблицы говорят не в их пользу. Ожидается упорная борьба с преимуществом хозяев, которые умеют использовать слабости соперников.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Жениса».

Рекомендованные ставки: