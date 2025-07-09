В Баку ожидается жаркий старт Лиги Европы. «Сабах» не проигрывает 10 матчей подряд и регулярно забивает. Но и «Целе» в отличной форме – 21 матч с голами и серия из 11 выездных матчей в еврокубках без поражений. Обе команды действуют смело в атаке, но при этом допускают ошибки у своих ворот.

«Сабах»

Азербайджанский клуб стабильно забивает: 10 мячей за 5 игр, 11 матчей подряд без сухих выходов. Однако в защите – проблемы: 8 пропущенных за тот же период и 1.6 в среднем за матч. Особенно нестабильно команда выглядит в товарищеских встречах.

«Целе»

Словенцы атакуют с размахом: 14 мячей за 5 игр и мощные победы в мае, включая 6:1 и 4:0. В то же время команда пропускает в трeх матчах подряд, а средний показатель – 1.4 за игру. Важный фактор – отличные результаты на выезде в Лиге Европы.

Прогноз на матч

С учeтом формы обеих сторон, матч обещает быть результативным. Обе команды атакуют активно и не отличаются надeжной обороной.

Вероятность захода – около 67%, потому что:

«Сабах» забивает в 11 матчах подряд

«Целе» забивает в 21 матче подряд

средняя результативность обеих команд – 4.8 гола за матч

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.83