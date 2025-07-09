10 июля на стадионе «Банк Республика Арена» в Баку «Сабах» примет словенский «Целе» в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Матч обещает быть зрелищным: обе команды находятся в отличной форме и активно действуют в атаке. «Сабах» не проигрывает на протяжении 10 матчей, а «Целе» идeт без поражений в 11 выездных встречах Лиги Европы. Статистика обеих сторон подтверждает высокую вероятность результативной игры.

«Сабах»

Клуб из Азербайджана завершил сезон уверенно и продолжает набирать ход в товарищеских встречах. Команда сыграла вничью с «Пакшем» (3:3) и «Рапидом» (2:2), обыграла «Карабах» (3:2), что говорит о сильной атаке, но нестабильной обороне. В последних 5 матчах «Сабах» забил 10 мячей (2.0 в среднем за игру) и пропустил 8 (1.6 в среднем). Коллектив активно играет в нападении, забивает в 11 матчах подряд, но при этом пропускает в трeх последних встречах. На своeм поле команда действует с напором, что придаeт дополнительное преимущество в первом матче.

«Целе»

Словенцы подходят к игре в фантастической форме. За 5 последних матчей команда забила 14 голов (2.8 в среднем), пропустив 7 (1.4 в среднем). «Целе» громит «Нафту» (6:1), «Копер» (4:0), но и проигрывает – например, тому же «Коперу» (2:3) в чемпионате. В контрольной игре перед Лигой Европы уступили «Чукаричкам» (1:2), но продолжают стабильно забивать. Команда поражает своей результативностью – забивает в 21 матче подряд, но при этом оборонительные провалы случаются регулярно. При этом «Целе» не проигрывает в 11 выездных матчах Лиги Европы, демонстрируя уверенность на чужом поле.

Факты о командах:

«Сабах»

Не проигрывает в 10 матчах

Забивает в 11 матчах подряд

В среднем 2.0 гола за матч, пропускает 1.6

Пропускает в 3 последних матчах подряд

«Целе»

Не проигрывает в 11 выездных матчах Лиги Европы

Забивает в 21 матче подряд

В среднем 2.8 гола за матч, пропускает 1.4

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Сабах» – «Целе»

С учeтом высокой результативности обеих команд, ожидается яркая и открытая игра. Оборона «Сабаха» даeт сбои под давлением, а «Целе» нестабилен сзади, но крайне опасен впереди. Первая встреча может получиться с обоюдным обменом мячами и ничейным исходом.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: