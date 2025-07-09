Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прогноз на точный счёт матча «Сабах» – «Целе»: Лига Европы, 10 июля 2025

09 июля 2025 9:09
Сабах - Целе
10 июл. 2025, четверг 19:00 | Лига Европы, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
6.80
Точный счёт 2:2
Сделать ставку

10 июля на стадионе «Банк Республика Арена» в Баку «Сабах» примет словенский «Целе» в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Матч обещает быть зрелищным: обе команды находятся в отличной форме и активно действуют в атаке. «Сабах» не проигрывает на протяжении 10 матчей, а «Целе» идeт без поражений в 11 выездных встречах Лиги Европы. Статистика обеих сторон подтверждает высокую вероятность результативной игры.

«Сабах»

Клуб из Азербайджана завершил сезон уверенно и продолжает набирать ход в товарищеских встречах. Команда сыграла вничью с «Пакшем» (3:3) и «Рапидом» (2:2), обыграла «Карабах» (3:2), что говорит о сильной атаке, но нестабильной обороне. В последних 5 матчах «Сабах» забил 10 мячей (2.0 в среднем за игру) и пропустил 8 (1.6 в среднем). Коллектив активно играет в нападении, забивает в 11 матчах подряд, но при этом пропускает в трeх последних встречах. На своeм поле команда действует с напором, что придаeт дополнительное преимущество в первом матче.

«Целе»

Словенцы подходят к игре в фантастической форме. За 5 последних матчей команда забила 14 голов (2.8 в среднем), пропустив 7 (1.4 в среднем). «Целе» громит «Нафту» (6:1), «Копер» (4:0), но и проигрывает – например, тому же «Коперу» (2:3) в чемпионате. В контрольной игре перед Лигой Европы уступили «Чукаричкам» (1:2), но продолжают стабильно забивать. Команда поражает своей результативностью – забивает в 21 матче подряд, но при этом оборонительные провалы случаются регулярно. При этом «Целе» не проигрывает в 11 выездных матчах Лиги Европы, демонстрируя уверенность на чужом поле.

Факты о командах:

«Сабах»

  • Не проигрывает в 10 матчах
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем 2.0 гола за матч, пропускает 1.6
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд

«Целе»

  • Не проигрывает в 11 выездных матчах Лиги Европы
  • Забивает в 21 матче подряд
  • В среднем 2.8 гола за матч, пропускает 1.4
  • Пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
2
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Лига Европы, 1 раунд
Сабах
2 : 3
10.07.2025
Целе

Прогноз на матч «Сабах» – «Целе»

С учeтом высокой результативности обеих команд, ожидается яркая и открытая игра. Оборона «Сабаха» даeт сбои под давлением, а «Целе» нестабилен сзади, но крайне опасен впереди. Первая встреча может получиться с обоюдным обменом мячами и ничейным исходом.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75

6.80
Точный счёт 2:2
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Целе Сабах
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Победа Астаны – коэффициент 1.75
Матч завершен
1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
Матч завершен
2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
2 : 1
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 