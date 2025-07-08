На старте еврокубкового пути «Лудогорец» принимает минское «Динамо». Болгары не впечатляют результатами в товарищеских встречах, забив лишь один мяч в трeх последних матчах. «Динамо» нестабилен, но способен удивить – 5:0 над «Динамо Брест» и три победы за пять туров в чемпионате. Обе команды не в идеальной форме, но «Лудогорец» дома действует увереннее.

«Лудогорец»

Болгарский клуб проиграл два из трeх последних спаррингов и испытывает сложности с реализацией. Лишь 4 гола за 5 матчей и 6 пропущенных. Однако команда не проигрывает дома в 13 из 15 матчей, и это ключевой фактор перед еврокубками.

«Динамо Минск»

Минчане чередуют победы и поражения, но забивают чаще – 7 голов за 5 встреч. Команда пропускает в среднем 1 мяч за игру, демонстрируя сбалансированную, но не безупречную игру. Победа над «Лудогорцом» год назад может добавить уверенности.

Прогноз на матч

Форма команд далека от оптимальной, но «Лудогорец» дома почти не проигрывает. «Динамо» способно навязать борьбу, но хозяева, вероятно, минимально окажутся сильнее.

Вероятность захода – около 64%, потому что:

«Лудогорец» почти не проигрывает на своeм поле

слабая форма гостей на выезде (2 поражения за 3 игры)

у «Динамо» 5 пропущенных за 5 матчей, у хозяев – мотивация взять реванш

Рекомендация: победа Лудогорца с форой (0) – коэффициент 1.75