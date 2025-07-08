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Прогноз на точный счёт матча «Лудогорец» – «Динамо Минск»: Лига чемпионов, 9 июля 2025

08 июля 2025 8:45
Лудогорец - Динамо Мн
09 июл. 2025, среда 20:30 | Лига чемпионов, 1 раунд
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Лудогорца»
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9 июля на «Лудогорец Арене» в Разграде состоится первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между болгарским «Лудогорцем» и минским «Динамо». Обе команды находятся в активной игровой форме, но результаты последних матчей дают основания для сдержанного оптимизма со стороны болельщиков «Динамо».

«Лудогорец»

Чемпион Болгарии не может похвастаться стабильной формой на старте нового сезона. В последних пяти матчах – только одна победа, две ничьих и два поражения. Особенно настораживает низкая результативность: всего 4 забитых гола и сразу три игры подряд без голов. В обороне также не всe гладко – 6 пропущенных мячей, среднее – 1.2 за матч. Тем не менее, дома команда традиционно играет сильнее: 13 побед или ничьих в 15 последних матчах на своeм стадионе. Это фактор способен сыграть ключевую роль в еврокубковом противостоянии.

«Динамо Минск»

Минчане стартовали в сезоне не лучшим образом, но в последних матчах команда демонстрирует положительную динамику. Крупная победа над «Динамо Брест» (5:0) стала сигналом о потенциале атакующей линии. За 5 игр – 7 голов и средняя результативность 1.4 гола за матч. При этом оборона нестабильна: 5 пропущенных голов, в среднем – 1.0 за матч. Выездные игры для минчан всегда непросты, но они умеют цепляться за результат, даже при дефиците контроля.

Факты о командах:

«Лудогорец»

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей дома
  • Забивает в среднем 0.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

«Динамо Минск»

  • Забивает в среднем 1.4 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.0 гола за игру
  • 7 голов в 5 последних матчах

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
3
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.33
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:0
Лига чемпионов, 1 раунд
Лудогорец
1 : 0
09.07.2025
Динамо Мн
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо Мн
1 : 0
31.07.2024
Лудогорец
Лига чемпионов, 2 раунд
Лудогорец
2 : 0
24.07.2024
Динамо Мн

Прогноз на матч «Лудогорец» – «Динамо Минск»

Несмотря на спад в атаке, «Лудогорец» остаeтся фаворитом дома, где чувствует себя увереннее. Однако «Динамо» вполне способно забить, учитывая проблемы болгар в защите. Встреча обещает быть плотной, с небольшим числом голевых моментов. Первый матч может пройти с минимальным преимуществом хозяев.Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Лудогорца».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Лудогорца» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Победа «Лудогорца» – коэффициент 2.15

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Лудогорца»
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Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Динамо Мн Лудогорец
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