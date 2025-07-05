6 июля на Городском стадионе в Дзержинске состоится матч 15 тура Премьер-лиги Беларуси между «Арсеналом Дзержинск» и «Нафтаном». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, и этот матч будет важным для обеих сторон в контексте их борьбы за выживание и улучшение своих позиций в чемпионате.

«Арсенал Дзержинск»

После 14 туров «Арсенал Дзержинск» набрал 18 очков и занимает 9-е место в таблице. Команда демонстрирует неплохие результаты в последних играх, одержав 4 победы в последних 5 матчах, что говорит о хорошем настрое. В атаке команда выглядит уверенно, забивая 10 голов в последних 5 играх (в среднем 2.00 за матч), но в обороне есть проблемы, поскольку команда пропустила 5 голов за тот же период (1.00 за матч). Лучший бомбардир команды – Юрий Ловец, который забил 4 гола в 13 матчах.

«Нафтан»

«Нафтан», с другой стороны, набрал всего 11 очков после 14 туров и занимает 14-е место в таблице. Команда не выигрывает в 7 последних матчах и испытывает серьeзные проблемы как в атаке, так и в защите. В последних 5 играх «Нафтан» забил всего 3 гола, что в среднем составляет 0.60 за матч, при этом пропустив 8 голов (в среднем 1.60 за матч). Эти цифры свидетельствуют о трудностях, с которыми команда сталкивается в атакующих действиях, а также о слабостях в обороне. Лучший бомбардир команды, Игнат Пранович, забил всего 2 гола в 16 матчах.

Факты о командах

«Арсенал Дзержинск»

В среднем 2.00 гола за игру

Пропускает 1.00 гола за игру

Не проигрывает в 4 последних матчах

Забивает в 6 последних матчах

«Нафтан»

В среднем 0.60 гола за игру

Пропускает 1.60 гола за игру

Не выигрывает в 7 последних матчах

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Арсенал Дзержинск» – «Нафтан»

Предстоящий матч выглядит как шанс для «Арсенала Дзержинск» продолжить свою победную серию, особенно с учeтом текущей формы «Нафтана». Несмотря на хорошие атакующие действия со стороны «Арсенала Дзержинск», важно отметить, что команда также имеет проблемы в обороне, что даeт шанс «Нафтану» забить хотя бы один гол. Однако на фоне слабой игры «Нафтана» в атаке и их проблем в защите, «Арсенал Дзержинск» выглядит фаворитом. Можно ожидать, что команда из Дзержинска победит, возможно с минимальным счeтом, и забьeт несколько голов.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Арсенала Дзержинск».

Рекомендованные ставки: