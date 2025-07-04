5 июля на стадионе «Орталык Актобе» состоится матч 15 тура казахстанской Премьер-лиги между «Актобе» и «Атырау». Матч обещает быть важным для обеих команд, так как «Актобе» продолжает бороться за места в верхней половине таблицы, а «Атырау» отчаянно пытается вырваться из зоны низов турнирной таблицы.

«Актобе»

После 15 туров «Актобе» набрал 29 очков и занимает 3 место в турнирной таблице. Команда из Актобе остаeтся одной из самых стабильных в атаке, забив 6 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.20 за игру). Однако в обороне команда также имеет некоторые проблемы, пропустив 6 голов за этот период (1.20 за матч). Несмотря на это, «Актобе» забивает практически в каждом матче, что делает еe атакующую линию опасной. Лучший бомбардир команды – Жайро Жан с 4 голами в 15 матчах.

«Атырау»

«Атырау», с другой стороны, находится на 14 месте с 5 очками после 16 туров. Команда испытывает серьeзные трудности, не выигрывая в 14 последних матчах. В последних 5 играх «Атырау» забивает всего 1 гол, что в среднем составляет 0.20 за матч, при этом команда пропустила 10 голов (в среднем 2.00 за матч). Эти цифры указывают на серьeзные проблемы как в атаке, так и в защите, что делает их уязвимыми в предстоящем матче с «Актобе», особенно на выезде. Лучший бомбардир команды, Матеус Барбоза, забил 2 гола в 11 матчах, но этого явно недостаточно для улучшения положения команды.

Факты о командах

«Актобе»

В среднем 1.20 гола за игру

Пропускает 1.20 гола за игру

Не проигрывает в 7 из 10 последних матчей

Забивает в 5 из 5 последних матчей

«Атырау»

В среднем 0.20 гола за игру

Пропускает 2.00 гола за игру

Не выигрывает в 14 последних матчах

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Актобе» – «Атырау»

С учeтом текущей формы обеих команд, «Актобе» выглядит фаворитом встречи. У них хорошая атакующая линия, несмотря на проблемы в защите, и вряд ли они позволят «Атырау» удивить их на домашнем стадионе. Команда из Актобе будет активно действовать в атаке, а «Атырау», несмотря на свои проблемы в защите, вряд ли сможет создать серьeзную угрозу у ворот соперника. Ожидается, что «Актобе» одержит уверенную победу, возможно, с минимальным счeтом.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Актобе».

Рекомендованные ставки: