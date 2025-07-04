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Прогноз на точный счёт матча «Актобе» – «Атырау»: Премьер-лига Казахстана, 5 июля 2025

04 июля 2025 9:28
Актобе - Атырау
05 июл. 2025, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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6.20
Точный счёт 2:0 в пользу «Актобе»
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5 июля на стадионе «Орталык Актобе» состоится матч 15 тура казахстанской Премьер-лиги между «Актобе» и «Атырау». Матч обещает быть важным для обеих команд, так как «Актобе» продолжает бороться за места в верхней половине таблицы, а «Атырау» отчаянно пытается вырваться из зоны низов турнирной таблицы.

«Актобе»

После 15 туров «Актобе» набрал 29 очков и занимает 3 место в турнирной таблице. Команда из Актобе остаeтся одной из самых стабильных в атаке, забив 6 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.20 за игру). Однако в обороне команда также имеет некоторые проблемы, пропустив 6 голов за этот период (1.20 за матч). Несмотря на это, «Актобе» забивает практически в каждом матче, что делает еe атакующую линию опасной. Лучший бомбардир команды – Жайро Жан с 4 голами в 15 матчах.

«Атырау»

«Атырау», с другой стороны, находится на 14 месте с 5 очками после 16 туров. Команда испытывает серьeзные трудности, не выигрывая в 14 последних матчах. В последних 5 играх «Атырау» забивает всего 1 гол, что в среднем составляет 0.20 за матч, при этом команда пропустила 10 голов (в среднем 2.00 за матч). Эти цифры указывают на серьeзные проблемы как в атаке, так и в защите, что делает их уязвимыми в предстоящем матче с «Актобе», особенно на выезде. Лучший бомбардир команды, Матеус Барбоза, забил 2 гола в 11 матчах, но этого явно недостаточно для улучшения положения команды.

Факты о командах

«Актобе»

  • В среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает 1.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 из 10 последних матчей
  • Забивает в 5 из 5 последних матчей

«Атырау»

  • В среднем 0.20 гола за игру
  • Пропускает 2.00 гола за игру
  • Не выигрывает в 14 последних матчах
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
59% (19)
34% (11)
6% (2)
53
Забитых мячей
20
1.66
В среднем за матч
0.63
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Актобе
2 : 0
05.07.2025
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
0 : 4
30.03.2025
Актобе
Казахстан. Кубок, Финал
Атырау
1 : 2
29.09.2024
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Атырау
1 : 1
11.08.2024
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Актобе
1 : 1
07.04.2024
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Атырау
0 : 0
27.08.2023
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Актобе
4 : 0
16.04.2023
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Атырау
0 : 2
19.06.2022
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Актобе
2 : 1
11.03.2022
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Актобе
1 : 0
12.06.2021
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
1 : 3
04.04.2021
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Актобе
3 : 2
15.09.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Атырау
1 : 1
23.06.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Актобе
2 : 0
14.04.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 32 тур
Атырау
3 : 1
03.11.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Актобе
5 : 1
14.07.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Атырау
1 : 1
05.05.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Атырау
2 : 2
16.09.2017
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
2 : 0
25.06.2017
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Актобе
1 : 0
17.05.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Атырау
1 : 1
10.07.2016
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Актобе
1 : 0
09.05.2016
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 30 тур
Атырау
1 : 1
24.10.2015
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 26 тур
Актобе
1 : 0
20.09.2015
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Атырау
0 : 2
26.07.2015
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Актобе
1 : 1
07.03.2015
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Актобе
0 : 0
28.05.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Атырау
0 : 0
05.04.2014
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
0 : 2
29.06.2013
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Актобе
3 : 0
24.04.2013
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 23 тур
Атырау
0 : 2
23.09.2012
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Актобе
1 : 0
20.05.2012
Атырау
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Прогноз на матч «Актобе» – «Атырау»

С учeтом текущей формы обеих команд, «Актобе» выглядит фаворитом встречи. У них хорошая атакующая линия, несмотря на проблемы в защите, и вряд ли они позволят «Атырау» удивить их на домашнем стадионе. Команда из Актобе будет активно действовать в атаке, а «Атырау», несмотря на свои проблемы в защите, вряд ли сможет создать серьeзную угрозу у ворот соперника. Ожидается, что «Актобе» одержит уверенную победу, возможно, с минимальным счeтом.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Актобе».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Актобе» – коэффициент 6.20
  • Победа «Актобе» с форой (-1) – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

6.20
Точный счёт 2:0 в пользу «Актобе»
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Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Атырау Актобе
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Победа Астаны – коэффициент 1.75
Матч завершен
1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
Матч завершен
2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
2 : 1
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
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