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Прогноз на точный счёт матча «Елимай» – «Тобол»: Премьер-лига Казахстана, 5 июля 2025

04 июля 2025 9:00
Елимай - Тобол
05 июл. 2025, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
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5 июля на стадионе «Астана Арена» состоится матч 15 тура казахстанской Премьер-лиги между командами «Елимай» и «Тобол». Обе команды находятся в средней части турнирной таблицы, и предстоящий матч имеет большое значение для их дальнейших амбиций в чемпионате. В этой встрече будет решаться, кто из команд сможет улучшить свои позиции и укрепить свои шансы на более высокие места.

«Елимай»

После 14 туров «Елимай» набрал 24 очка и занимает 5 место в таблице. Команда продемонстрировала хорошие результаты в атаке, забив 9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.80 за матч), но не всегда стабильно действует в защите, пропустив 6 голов (1.20 за матч). Важно отметить, что команда не проигрывает в 3 последних играх и забивает в каждом из них, что говорит о еe атакующем потенциале. Лучший бомбардир «Елимай» – Меме Фессу с 6 голами в 15 матчах, и его вклад в атаку остаeтся ключевым для команды.

«Тобол»

«Тобол» в свою очередь, набрал 28 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. Команда стабильно показывает хорошие результаты в атаке, забив 12 голов в последних 5 матчах (в среднем 2.40 за матч). В то же время, в защите «Тобол» также имеет некоторые проблемы, пропустив 5 голов за тот же период (в среднем 1.00 за матч). В последних играх команда демонстрирует уверенность в атакующих действиях, но и допускает ошибки в обороне. Лучший бомбардир «Тобол» – Ислам Чесноков, забивший 6 голов в 15 матчах.

Факты о командах

«Елимай»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.80 гола за игру
  • Пропускает 1.20 гола за игру
  • Забивает в 6 последних матчах

«Тобол»

  • В среднем 2.40 гола за игру
  • Пропускает 1.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • Забивает в 14 последних матчах

Личные встречи
25% (1)
25% (1)
50% (2)
7
Забитых мячей
9
1.75
В среднем за матч
2.25
2:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Елимай
2 : 3
05.07.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Тобол
1 : 1
30.03.2025
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Елимай
2 : 1
15.09.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Тобол
4 : 2
06.03.2024
Елимай

Прогноз на матч «Елимай» – «Тобол»

Ожидается, что матч будет довольно открытым, с обеими командами, активно стремящимися к атакующим действиям. «Тобол» продемонстрировал хорошую результативность в последних играх, но и у «Елимай» есть что предложить в атаке, особенно с таким игроком, как Меме Фессу. Однако в обороне у обеих команд есть слабые места, что может привести к большому количеству голевых моментов. В целом, с учeтом стабильности атакующих действий «Тобол» и хорошей игры «Елимай», предсказуемым результатом будет победа гостей с возможными голами с обеих сторон.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Тобол».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Тобол» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Победа «Тобол» с форой (-1) – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
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Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
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1 : 0
7.50
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Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
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1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
2 : 1
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
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