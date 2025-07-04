5 июля на стадионе «Астана Арена» состоится матч 15 тура казахстанской Премьер-лиги между командами «Елимай» и «Тобол». Обе команды находятся в средней части турнирной таблицы, и предстоящий матч имеет большое значение для их дальнейших амбиций в чемпионате. В этой встрече будет решаться, кто из команд сможет улучшить свои позиции и укрепить свои шансы на более высокие места.

«Елимай»

После 14 туров «Елимай» набрал 24 очка и занимает 5 место в таблице. Команда продемонстрировала хорошие результаты в атаке, забив 9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.80 за матч), но не всегда стабильно действует в защите, пропустив 6 голов (1.20 за матч). Важно отметить, что команда не проигрывает в 3 последних играх и забивает в каждом из них, что говорит о еe атакующем потенциале. Лучший бомбардир «Елимай» – Меме Фессу с 6 голами в 15 матчах, и его вклад в атаку остаeтся ключевым для команды.

«Тобол»

«Тобол» в свою очередь, набрал 28 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. Команда стабильно показывает хорошие результаты в атаке, забив 12 голов в последних 5 матчах (в среднем 2.40 за матч). В то же время, в защите «Тобол» также имеет некоторые проблемы, пропустив 5 голов за тот же период (в среднем 1.00 за матч). В последних играх команда демонстрирует уверенность в атакующих действиях, но и допускает ошибки в обороне. Лучший бомбардир «Тобол» – Ислам Чесноков, забивший 6 голов в 15 матчах.

Факты о командах

«Елимай»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем 1.80 гола за игру

Пропускает 1.20 гола за игру

Забивает в 6 последних матчах

«Тобол»

В среднем 2.40 гола за игру

Пропускает 1.00 гола за игру

Не проигрывает в 7 последних матчах

Забивает в 14 последних матчах

Прогноз на матч «Елимай» – «Тобол»

Ожидается, что матч будет довольно открытым, с обеими командами, активно стремящимися к атакующим действиям. «Тобол» продемонстрировал хорошую результативность в последних играх, но и у «Елимай» есть что предложить в атаке, особенно с таким игроком, как Меме Фессу. Однако в обороне у обеих команд есть слабые места, что может привести к большому количеству голевых моментов. В целом, с учeтом стабильности атакующих действий «Тобол» и хорошей игры «Елимай», предсказуемым результатом будет победа гостей с возможными голами с обеих сторон.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Тобол».

Рекомендованные ставки: