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«Флуминенсе» – «Аль-Хиляль»: прогноз на матч 4 июля с 67% вероятностью захода ставки

03 июля 2025 12:33
Флуминенсе - Аль-Хиляль
04 июл. 2025, пятница 22:00 | Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
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1.88
Ставка на обе забьют
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В 1/4 финала Клубного чемпионата мира в Орландо встречаются команды, не проигрывающие на турнире. «Флуминенсе» набрал ход – 10 матчей без поражений и уверенное выступление против «Интера» в последнем туре. «Аль-Хиляль» вышел в четвертьфинал после зрелищной победы над «Манчестер Сити» со счeтом 4:3 и в целом не проигрывает 9 матчей подряд.

«Флуминенсе»

Команда надeжно действует в обороне – 5 матчей с двумя пропущенными мячами. Бразильцы отлично чувствуют себя в позиционном контроле, забивая в среднем 1.6 гола за игру и не позволяя сопернику раскрыться.

«Аль-Хиляль»

Саудовцы выдают агрессивный футбол, забивают в 17 из 19 матчей и в 5 последних играх отличились 9 раз. Но есть огрехи в защите – особенно в матчах против топ-команд, как это было с «Ман Сити».

Прогноз на матч

Учитывая атакующий стиль «Аль-Хиляля» и высокую форму «Флуминенсе», матч может пройти с голами в обе стороны. Обе команды умеют забивать и не склонны закрываться при равной игре.

Вероятность захода – около 67%, потому что:

  • «Аль-Хиляль» забивает почти в каждом матче и играет открыто;
  • «Флуминенсе» стабильно забивает и использует слабости в защите соперника;
  • матч плей-офф, где решающий мяч может быть с обеих сторон.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.88

1.88
Ставка на обе забьют
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Автор: Орлов Максим
Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль Флуминенсе
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