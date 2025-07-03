В 1/4 финала Клубного чемпионата мира в Орландо встречаются команды, не проигрывающие на турнире. «Флуминенсе» набрал ход – 10 матчей без поражений и уверенное выступление против «Интера» в последнем туре. «Аль-Хиляль» вышел в четвертьфинал после зрелищной победы над «Манчестер Сити» со счeтом 4:3 и в целом не проигрывает 9 матчей подряд.

«Флуминенсе»

Команда надeжно действует в обороне – 5 матчей с двумя пропущенными мячами. Бразильцы отлично чувствуют себя в позиционном контроле, забивая в среднем 1.6 гола за игру и не позволяя сопернику раскрыться.

«Аль-Хиляль»

Саудовцы выдают агрессивный футбол, забивают в 17 из 19 матчей и в 5 последних играх отличились 9 раз. Но есть огрехи в защите – особенно в матчах против топ-команд, как это было с «Ман Сити».

Прогноз на матч

Учитывая атакующий стиль «Аль-Хиляля» и высокую форму «Флуминенсе», матч может пройти с голами в обе стороны. Обе команды умеют забивать и не склонны закрываться при равной игре.

Вероятность захода – около 67%, потому что:

«Аль-Хиляль» забивает почти в каждом матче и играет открыто;

«Флуминенсе» стабильно забивает и использует слабости в защите соперника;

матч плей-офф, где решающий мяч может быть с обеих сторон.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.88