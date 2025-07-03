5 июля на стадионе Lincoln Financial Field пройдeт один из самых ожидаемых четвертьфиналов Клубного чемпионата мира – «Палмейрас» против «Челси». Оба клуба уверенно прошли предыдущие стадии турнира, показывая разные, но эффективные стили игры. Бразильцы полагаются на компактность и надeжность, а лондонцы – на атакующую мощь и интенсивность.

«Палмейрас»

Клуб не проигрывает на турнире, а победа над «Ботафого» (1:0) в последнем матче показала умение дожимать соперника даже в упорной борьбе. Команда стабильно забивает – 6 мячей за 5 последних встреч, а оборона демонстрирует надeжность: всего 4 пропущенных за этот же отрезок. В среднем «Палмейрас» забивает 1.2, а пропускает – 0.8 гола за матч. Коллектив часто играет прагматично и успешно разрушает атакующие планы соперников. Особенно эффективно действует в матчах с равными по классу командами, избегая авантюр и вынуждая соперника ошибаться.

«Челси»

Англичане набрали потрясающий ход: 14 голов в последних 5 матчах и уверенные победы над «Бенфикой» (4:1), «Эсперансом» (3:0) и «Бетисом» (4:1). Средняя результативность – 2.8 гола за игру. При этом оборона тоже справляется с нагрузкой, пропуская всего 1 мяч в среднем. «Челси» забивает в 7 матчах подряд, действует с позиции силы и активно использует быстрые фланги и прессинг. Но команда уязвима в позиционной защите, особенно если не удаeтся забить в первые 30 минут.

Факты о командах

«Палмейрас»

Не проигрывает 4 матча на турнире

Забивает в 3 последних матчах

Средняя результативность – 1.2 гола

Пропускает 0.8 гола за матч

«Челси»

14 голов в 5 последних матчах

Забивает в 7 играх подряд

Средняя результативность – 2.8 гола

Пропускает 1.0 гол за игру

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Челси»

Матч обещает быть открытым, но «Палмейрас» попытается ограничить пространство и сбить темп игры. У «Челси» будет преимущество в атаке, но бразильцы способны сдерживать давление и ловить соперника на ошибках. Команды явно настроены на победу, и всe решит реализация моментов. Ставим на результативную игру с минимальным перевесом в пользу фаворита.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Челси».

Рекомендованные ставки: