В 1/4 финала Клубного чемпионата мира встретятся два клуба, не знающих поражений на турнире: «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль». Обе команды уверенно прошли групповой этап и 1/8 финала, демонстрируя высокий уровень подготовки и стабильные результаты. Матч на стадионе «Ситрес Боул» обещает стать настоящим украшением стадии плей-офф.

«Флуминенсе»

Бразильский клуб находится в великолепной форме: 10 матчей без поражений, включая победу 2:0 над «Интером» в 1/8 финала. Команда играет строго в обороне – всего 2 пропущенных гола за последние 5 встреч и 5 сухих матчей в последних 7. При этом атака работает без перебоев: 8 голов за 5 матчей и средняя результативность 1.6 гола. «Флуминенсе» грамотно контролирует ритм игры, избегает авантюр и редко позволяет соперникам раскрыться. Особенно стабильно действует на выезде и в нейтральных условиях.

«Аль-Хиляль»

Саудовский гранд показывает мощный атакующий футбол. Победа 4:3 над «Манчестер Сити» стала настоящей сенсацией турнира. Команда не проигрывает 9 матчей подряд, а в 17 из 19 последних игр обязательно забивает. Средняя результативность – 1.8 гола за игру. Но оборона не без проблем: несмотря на надeжность в матчах против «Ред Булл» и «Пачуки», 3 пропущенных мяча от «Сити» показали уязвимость при высоком темпе. «Аль-Хилаль» будет играть в привычной манере – с акцентом на давление и фланговые атаки.

Факты о командах

«Флуминенсе»

10 матчей без поражений

2 пропущенных мяча за 5 игр

В среднем 1.6 гола за матч

Не пропускает в 5 из 7 последних встреч

«Аль-Хиляль»

9 матчей без поражений

В среднем 1.8 гола за матч

Пропускает 0.8 гола за игру

Забивает в 17 из 19 последних матчей

Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Аль-Хиляль»

Обе команды обладают высокой игровой дисциплиной и качественными составами, но подход к игре разный: «Флуминенсе» делает ставку на надeжную оборону и эффективные атаки, «Аль-Хиляль» – на давление и контроль через мяч. Ожидается осторожное начало и равный матч, в котором победу может принести один точный удар. Форма «Флуминенсе» в обороне и умение реализовывать моменты могут стать решающими.

Точный счeт: 1:0 в пользу «Флуминенсе».

Рекомендованные ставки: