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«Реал» – «Ювентус»: прогноз на матч 1 июля с 65% вероятностью захода ставки

30 июня 2025 11:28
Интер - Флуминенсе
30 июн. 2025, понедельник 22:00 | Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
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1.87
Победа «Реала» – коэффициент 1.87
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В 1/8 финала Клубного чемпионата мира встретятся два гранда европейского футбола. «Реал» уверенно прошeл групповой этап, оформив победы над «Ред Буллом» и «Пачукой» с общей разницей мячей 6:1. «Ювентус», в свою очередь, забил 11 голов в трeх матчах, но уступил «Манчестер Сити» со счeтом 2:5. Испанцы выглядят более сбалансированными, но туринцы обладают серьeзной атакующей мощью.

«Реал»

«Реал» традиционно демонстрирует уверенность на международной арене. «Реал» не проигрывает в 6 матчах подряд, забивая минимум один мяч в каждой игре (всего 11 голов за 5 встреч). При этом мадридцы очень надeжны в обороне – всего 2 пропущенных за тот же период. Особое внимание к Винисиусу и Беллингему, которые находятся в хорошей форме.

«Ювентус»

Туринцы набрали форму и подходят к плей-офф с мощным атакующим потенциалом – 16 голов за 5 матчей, забивают в 8 встречах подряд. Однако оборона остаeтся слабым местом: 8 пропущенных в тех же 5 матчах, из которых 5 пришлись на разгром от «Сити». Несмотря на это, команда Аллегри создаeт множество моментов и способна забить любой обороне.

Прогноз на матч

Матч ожидается напряжeнным, с обилием атакующих действий с обеих сторон. «Реал» выглядит солиднее, особенно в плане организации игры и надeжности сзади. «Ювентус» даст бой, но может не справиться с классом мадридцев.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • «Реал» демонстрирует стабильную форму и пропускает меньше гола за матч;
  • «Ювентус» нестабилен в обороне, особенно против сильных соперников;
  • мадридцы выиграли 5 из 6 последних игр и выглядят мощнее по составу и структуре.

Рекомендация: ставка на победу «Реала» – коэффициент 1.87

1.87
Победа «Реала» – коэффициент 1.87
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Автор: Мещеряков Денис
Клубный чемпионат мира Флуминенсе Интер
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