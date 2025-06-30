1 июля на стадионе Bank of America состоится матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Хилялем». Англичане демонстрируют агрессивный атакующий футбол и являются одними из главных фаворитов турнира, тогда как саудовская команда уверенно действует в обороне и выдала крепкий отрезок без поражений.

«Манчестер Сити»

«Сити» находится в превосходной форме: команда выиграла 5 последних матчей и забила 18 голов за 5 игр. Особо впечатлила победа над «Ювентусом» – 5:2, где «Манчестер Сити» продемонстрировал привычное доминирование через контроль мяча и прессинг. За последние три матча команда неизменно забивала, а средний показатель результативности достиг отметки в 3.6 гола. При этом оборона также в порядке – лишь 3 пропущенных мяча за 5 матчей.

«Аль-Хиляль»

Саудовский клуб не проигрывает в 8 матчах подряд и уверенно прошeл соперников по группе. В последних трeх матчах «Аль-Хиляль» не только избежал поражений, но и дважды сохранил ворота сухими. Основной упор сделан на плотную оборону – лишь 2 пропущенных за 5 игр. Однако атакующая мощь заметно скромнее: 6 голов за тот же период, в среднем – 1.2 за игру.

Факты о командах:

«Манчестер Сити»

Побеждает в 5 последних матчах

В среднем 3.6 гола за игру в атаке, 0.6 – в защите

Забивает в 5 последних матчах подряд

«Аль-Хиляль»

Не проигрывает в 8 последних матчах

В среднем 1.2 гола за игру в атаке, 0.4 – в защите

Забивает в 16 из 18 последних матчей

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль»

Атака «Манчестер Сити» сейчас почти безупречна: каждый матч команда создает множество моментов, а реализация остаeтся на высоком уровне. У «Аль-Хиляля» оборона достаточно надeжна, но давление от английского клуба способно привести к пропущенным мячам. При этом саудовцы способны зацепиться за гол, учитывая стабильность в атаке.Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Манчестер Сити».

Рекомендованные ставки: