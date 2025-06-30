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Прогноз на точный счёт матча «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль»: Клубный чемпионат мира, 1 июля 2025

30 июня 2025 8:00
Манчестер Сити - Аль-Хиляль
01 июл. 2025, вторник 04:00 | Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
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6.80
Точный счёт 3:1 в пользу «Манчестер Сити»
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1 июля на стадионе Bank of America состоится матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Хилялем». Англичане демонстрируют агрессивный атакующий футбол и являются одними из главных фаворитов турнира, тогда как саудовская команда уверенно действует в обороне и выдала крепкий отрезок без поражений.

«Манчестер Сити»

«Сити» находится в превосходной форме: команда выиграла 5 последних матчей и забила 18 голов за 5 игр. Особо впечатлила победа над «Ювентусом» – 5:2, где «Манчестер Сити» продемонстрировал привычное доминирование через контроль мяча и прессинг. За последние три матча команда неизменно забивала, а средний показатель результативности достиг отметки в 3.6 гола. При этом оборона также в порядке – лишь 3 пропущенных мяча за 5 матчей.

«Аль-Хиляль»

Саудовский клуб не проигрывает в 8 матчах подряд и уверенно прошeл соперников по группе. В последних трeх матчах «Аль-Хиляль» не только избежал поражений, но и дважды сохранил ворота сухими. Основной упор сделан на плотную оборону – лишь 2 пропущенных за 5 игр. Однако атакующая мощь заметно скромнее: 6 голов за тот же период, в среднем – 1.2 за игру.

Факты о командах:

«Манчестер Сити»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • В среднем 3.6 гола за игру в атаке, 0.6 – в защите
  • Забивает в 5 последних матчах подряд

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • В среднем 1.2 гола за игру в атаке, 0.4 – в защите
  • Забивает в 16 из 18 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Товарищеские матчи,
Аль-Хиляль
1 : 0
13.07.2012
Манчестер Сити

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль»

Атака «Манчестер Сити» сейчас почти безупречна: каждый матч команда создает множество моментов, а реализация остаeтся на высоком уровне. У «Аль-Хиляля» оборона достаточно надeжна, но давление от английского клуба способно привести к пропущенным мячам. При этом саудовцы способны зацепиться за гол, учитывая стабильность в атаке.Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Манчестер Сити».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Манчестер Сити» – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 – коэффициент 2.00

6.80
Точный счёт 3:1 в пользу «Манчестер Сити»
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль Манчестер Сити
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