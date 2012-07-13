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Товарищеские матчи. Клубы
Аль-Хиляль - Манчестер Сити
Аль-Хиляль - Манчестер Сити: обзор матча 13 июля 2012
Аль-Хиляль
13.07.2012, пятница, 22:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Хиляль - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
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