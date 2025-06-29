В 1/8 финала Клубного чемпионата мира встречаются «Интер» и «Флуминенсе». Миланцы реабилитируются после неудачи в Лиге чемпионов и успешно стартовали в турнире, обыграв «Ураву» и «Ривер Плейт». Однако команда остаeтся уязвимой в обороне. «Флуминенсе» пока не проигрывает, действует сбалансировано и эффективно, особенно в защите. При этом бразильцы смотрятся свежее, а их атакующая линия стабильно создаeт моменты.

Итальянцы выиграли два матча подряд, но сохраняют уязвимость при контратаках. За пять последних игр «Интер» забил 7 мячей и пропустил столько же, демонстрируя нестабильность в обороне. После поражения от ПСЖ в финале ЛЧ команда теряет концентрацию в ключевые моменты, и это может сказаться в матчах на вылет. Залог успеха – быстрый гол и контроль мяча.

«Флуминенсе»

Бразильцы не проигрывают 9 матчей подряд и практически не допускают ошибок в обороне. Всего 2 пропущенных мяча за 5 последних встреч. Команда грамотно играет без мяча и отлично закрывает зоны. В атаке делает ставку на компактность и стандарты, что приносит результат. Сбалансированность состава и надeжность задней линии – сильные стороны коллектива.

Прогноз на матч

На фоне формы «Флуминенсе» и нестабильности «Интера» ставка на то, что бразильцы как минимум не проиграют, выглядит разумно. Ожидается равный и осторожный матч с упором на контроль.

Вероятность захода – около 68%, потому что:

«Флуминенсе» не проигрывает в 9 последних матчах;

«Интер» пропускает в среднем 1.4 гола за игру;

бразильцы демонстрируют лучшую оборону на турнире – 0.4 пропущенных за матч.

Рекомендация: ставка на то, что «Флуминенсе» не проиграет – коэффициент 1.72