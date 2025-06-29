30 июня на стадионе «Банк оф Америка» состоится матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира между итальянским «Интером» и бразильским «Флуминенсе». Обе команды прошли групповой этап без поражений и подходят к встрече в стабильной форме.

«Интер»

«Интер» провeл добротный групповой этап: ничья с «Монтерреем» (1:1) и победы над «Урава Ред Даймондс» (2:1) и «Ривер Плейтом» (2:0). Команда вновь выглядит уверенно, забивая в каждом матче. Однако оборона остаeтся уязвимой – 7 пропущенных мячей за 5 последних игр. Итальянцы продолжают полагаться на индивидуальное мастерство в атаке и уверенное завершение моментов, но при этом временами проваливаются позиционно при контратаках.

«Флуминенсе»

Бразильцы не проигрывают в 9 матчах подряд, выдав солидную серию в групповой стадии. Они не пропустили ни от «Мамелоди Сандаунз» (0:0), ни от «Боруссии Д» (0:0), и при этом сумели разгромить «Ульсан Хeндэ» со счeтом 4:2. Главное оружие команды – компактная оборона и быстрая реакция в атаке. «Флуминенсе» стабильно создаeт моменты и показывает отличную форму, особенно в плане баланса между линиями.

Факты о командах:

«Интер»

Не проигрывает в 3 матчах турнира

В среднем 1.4 гола за матч и столько же пропускает (последние 5 игр)

Забивает в 3 играх подряд

«Флуминенсе»

Не проигрывает в 9 матчах

В среднем 1.6 гола за матч, пропускает – 0.4 (последние 5 игр)

Сохранил ворота в неприкосновенности в 3 из 5 последних встреч

Прогноз на матч «Интер» – «Флуминенсе»

Обе команды стабильны, но «Флуминенсе» выглядит более целостно: лучше защищается, действует организованно и практически не допускает ошибок. «Интер» полагается на индивидуальные действия, но в текущем розыгрыше показывает переменчивый уровень игры. Вероятность минимального перевеса одной из сторон высока, и именно дисциплинированный стиль «Флуминенсе» может сыграть решающую роль.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Флуминенсе».

Рекомендованные ставки: