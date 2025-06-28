29 июня на Городском стадионе в Слуцке состоится матч 14-го тура Высшей лиги Беларуси между командами, находящимися в нижней части таблицы. «Слуцк» борется за выживание, а «Арсенал Дзержинск» набрал хороший ход и стремится закрепиться в середине таблицы. Обе команды в последних турах демонстрируют разный вектор формы, что определяет характер предстоящей встречи.

«Слуцк»

Клуб из Слуцка продолжает бороться за сохранение прописки в элите, но с переменным успехом. Сейчас команда находится на 13-м месте с 11 очками. В последних 5 играх команда забила лишь 4 гола (0.80 в среднем за матч), при этом пропустив 6. Победа над «Нафтаном» в последнем туре (1:0) прервала серию из трeх поражений подряд, но пока не изменила общей тенденции. Проблемы в созидании и нестабильная оборона не позволяют рассчитывать на уверенные результаты, особенно в матчах с командами, набравшими ход.

«Арсенал Дзержинск»

Подопечные Юрия Пунтуса показывают уверенный футбол: 3 победы подряд и 8 забитых мячей за 5 последних матчей – впечатляющая серия, особенно с учeтом того, что команда ранее шла ближе к зоне вылета. Сейчас «Арсенал Дзержинск» находится на 12-й позиции, но имеет реальный шанс подняться выше. Лучшая форма ключевых игроков, таких как Юрий Ловец, даeт тренерскому штабу больше гибкости в атаке. При этом команда сохраняет проблемы в обороне – 6 пропущенных мячей за 5 игр, в том числе крупное поражение от «Ислочи» (0:4) в недавнем туре.

Факты о командах:

«Слуцк»

Занимает 13 место, 11 очков после 13 туров

В среднем 0.80 гола за матч, 1.20 – пропущенных (последние 5 игр)

Победа и ничья в двух последних официальных матчах

Забивает в 3 из 5 последних матчей

«Арсенал Дзержинск»

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем 1.60 гола за матч, 1.20 – пропущенных (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних турах

Набрал 15 очков и находится на 12 месте

Прогноз на матч «Слуцк» – «Арсенал Дзержинск»

«Арсенал Дзержинск» сейчас выглядит увереннее и результативнее. Даже на выезде команда играет смело и агрессивно, что принесло победы в двух последних гостевых встречах. «Слуцк», несмотря на победу над «Нафтаном», остаeтся нестабильным в атаке и уязвимым в защите. Ожидается осторожное начало, но «Арсенал» способен взять игру под контроль и воспользоваться слабостями соперника.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Арсенала Дзержинск».

Рекомендованные ставки: