24 июня на «Хард Рок Стэдиум» состоится матч третьего тура Клубного чемпионата мира между атакующим «Интер Майами» и тактически собранным «Палмейрасом». Обе команды уже набрали очки в турнире и претендуют на выход из группы, но их стили – диаметрально противоположны.

«Интер Майами»

Американский клуб проводит один из лучших отрезков в сезоне. Команда Лео Месси играет ярко и результативно, в 5 последних матчах забив 14 голов. Однако с обороной есть сложности – Майами регулярно допускает ошибки у своих ворот.

Ключевые показатели:

14 забитых голов за 5 матчей (в среднем 2.80);

7 пропущенных (1.40 за игру);

Не проигрывает 5 матчей подряд;

Пропускает в 11 из 13 последних встреч;

Забивает стабильно, благодаря мощной линии атаки.

Результаты в MLS также свидетельствуют о стабильности: уверенные победы над «Монреалем» и «Коламбусом» (4:2, 5:1) говорят о высоком уровне готовности.

«Палмейрас»

Бразильцы делают ставку на сбалансированную игру. В атаке – акцент на скорость и позиционные атаки, в обороне – строгая структура. Победа над «Аль-Ахли» (2:0) и нулевая ничья с «Порту» показали силу команды в сдерживании соперников.

Ключевые показатели:

9 голов за 5 матчей (1.80 в среднем);

4 пропущенных (0.80 в среднем);

13 из 14 последних матчей в КЧМ на выезде – без поражений;

Дисциплинированная оборона, которая не позволяет многое у своих ворот;

Умеют эффективно контратаковать и «засушить» нужный счeт.

Форма команды чуть менее яркая, чем у «Интера», но оборонительная мощь может сыграть ключевую роль в очной встрече.

Ключевые факты перед матчем

«Интер Майами» не проигрывает 5 матчей подряд.

Американцы забивают в среднем 2.80 гола, но и пропускают 1.40.

«Палмейрас» не проигрывает в 13 из 14 последних матчей в турнире.

Бразильцы забивают в среднем 1.80, а пропускают всего 0.80.

Оборона «Палмейраса» против атаки «Интера» – главное противостояние встречи.

Анализ и прогноз

Матч обещает стать дуэлью атакующего и оборонительного подходов. «Интер Майами» активно действует впереди, но регулярно допускает ошибки в защите. «Палмейрас» может этим воспользоваться, играя строго и прагматично. Учитывая слабые места обороны американцев, бразильцы получат шансы забить. В то же время, атакующая мощь Месси и его партнeров способна взломать даже структурированную защиту.

Наиболее вероятный сценарий – упорная борьба, где оба коллектива найдут свои моменты. Однако за счeт организации и опыта на международной арене, у «Палмейраса» есть чуть больше шансов на итоговый успех.

Рекомендованные ставки