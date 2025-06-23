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Прогноз на точный счет матча «Интер Майами» – «Палмейрас»: Клубный чемпионат мира, 24 июня 2025

23 июня 2025 9:34
Интер Майами - Палмейрас
24 июн. 2025, вторник 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
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5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Интер Майами»
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Матч между «Интер Майами» и «Палмейрасом» в рамках третьего тура Клубного чемпионата мира обещает быть захватывающим. Обе команды показывают сильные результаты на турнире и в последних играх. Стадион «Хард Рок Стэдиум» будет свидетелем важной встречи, в которой встречаются два клуба с разными стилями игры. «Интер Майами» будет стремиться продлить свою безупречную серию, в то время как «Палмейрас» будет бороться за победу с амбициями на этот титул.

«Интер Майами»

«Интер Майами» в последнем матче победил «Порту» 2:1, продолжив свою серию без поражений. В последних 5 играх команда забила 14 голов, что в среднем составляет 2.80 гола за матч. Несмотря на отличную атаку, команда пропускает немало – 7 голов за последние 5 матчей, что дает средний показатель 1.40 гола за игру. Однако атакующие действия команды позволяют надеяться на голы в любом матче, а домашняя поддержка добавляет мотивации.

«Палмейрас»

«Палмейрас» в своем последнем матче победил «Аль-Ахли» 2:0, и команда демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в обороне. За последние 5 матчей они забили 9 голов (1.80 гола за игру) и пропустили всего 4 (0.80 гола за игру). Их оборона выглядит довольно стабильной, и они будут стремиться продолжить хорошую серию в этом турнире. «Палмейрас» также имеет отличные показатели на выезде и в последнее время стабильно не проигрывает в матчах турнира.

Факты о командах

«Интер Майами»

  • Побеждает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.80 гола за матч.
  • Пропускает в 11 из последних 13 матчей.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за матч.

«Палмейрас»

  • Не проигрывает в 13 из 14 последних выездных матчей в турнире.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за матч.
  • Пропускает в 3 последних матчах.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за матч.

Прогноз на матч «Интер Майами» – «Палмейрас»

Учитывая форму команд, можно ожидать открытую и динамичную игру. «Интер Майами» будет агрессивно действовать в атаке, и, несмотря на слабую защиту, вряд ли они позволят себе пассивно сидеть в обороне. В свою очередь, «Палмейрас» – это сбалансированная команда с сильной защитой, которая будет пытаться нейтрализовать атаки соперника и использовать свои шансы в атаке. Ожидаем, что команды обменяются голами, но все же «Интер Майами» будет фаворитом на своем поле.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Интер Майами».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Интер Майами» – коэффициент 5.80
  • Оба тайма: победа «Интер Майами» – коэффициент 2.25
  • Индивидуальный тотал «Интер Майами» больше 1.5 – коэффициент 1.95

5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Интер Майами»
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Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Палмейрас Интер Майами
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