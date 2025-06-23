Матч между «Интер Майами» и «Палмейрасом» в рамках третьего тура Клубного чемпионата мира обещает быть захватывающим. Обе команды показывают сильные результаты на турнире и в последних играх. Стадион «Хард Рок Стэдиум» будет свидетелем важной встречи, в которой встречаются два клуба с разными стилями игры. «Интер Майами» будет стремиться продлить свою безупречную серию, в то время как «Палмейрас» будет бороться за победу с амбициями на этот титул.

«Интер Майами»

«Интер Майами» в последнем матче победил «Порту» 2:1, продолжив свою серию без поражений. В последних 5 играх команда забила 14 голов, что в среднем составляет 2.80 гола за матч. Несмотря на отличную атаку, команда пропускает немало – 7 голов за последние 5 матчей, что дает средний показатель 1.40 гола за игру. Однако атакующие действия команды позволяют надеяться на голы в любом матче, а домашняя поддержка добавляет мотивации.

«Палмейрас»

«Палмейрас» в своем последнем матче победил «Аль-Ахли» 2:0, и команда демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в обороне. За последние 5 матчей они забили 9 голов (1.80 гола за игру) и пропустили всего 4 (0.80 гола за игру). Их оборона выглядит довольно стабильной, и они будут стремиться продолжить хорошую серию в этом турнире. «Палмейрас» также имеет отличные показатели на выезде и в последнее время стабильно не проигрывает в матчах турнира.

Факты о командах

«Интер Майами»

Побеждает в 4 последних матчах.

В последних 5 играх забивает в среднем 2.80 гола за матч.

Пропускает в 11 из последних 13 матчей.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за матч.

«Палмейрас»

Не проигрывает в 13 из 14 последних выездных матчей в турнире.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за матч.

Пропускает в 3 последних матчах.

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за матч.

Прогноз на матч «Интер Майами» – «Палмейрас»

Учитывая форму команд, можно ожидать открытую и динамичную игру. «Интер Майами» будет агрессивно действовать в атаке, и, несмотря на слабую защиту, вряд ли они позволят себе пассивно сидеть в обороне. В свою очередь, «Палмейрас» – это сбалансированная команда с сильной защитой, которая будет пытаться нейтрализовать атаки соперника и использовать свои шансы в атаке. Ожидаем, что команды обменяются голами, но все же «Интер Майами» будет фаворитом на своем поле.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Интер Майами».

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