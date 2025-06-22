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«Зальцбург» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 23 июня 2025 с коэффициентом 1.60

22 июня 2025 12:41
Зальцбург - Аль-Хиляль
23 июн. 2025, понедельник 01:00 | Клубный чемпионат мира, группа H, 2 тур
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1.60
Обе команды забьют – Да
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23 июня на «Audi Field» в рамках второго тура Клубного чемпионата мира австрийский «Зальцбург» сыграет с представителем Саудовской Аравии – «Аль-Хилялем». Обе команды начали турнир с уверенности и результативности, и предстоящий поединок обещает стать одним из самых интересных на групповом этапе.

«Зальцбург»

Австрийский клуб находится в отличной форме – три победы подряд, включая важный успех над «Пачукой» (2:1) в первом туре турнира. Команда отличается высокой результативностью: 12 голов за 5 матчей и 16 игр подряд с забитыми мячами. Однако оборона продолжает оставлять вопросы – в четырех из последних пяти игр «Зальцбург» пропускал, в среднем – 1.6 гола за матч.

Факты о «Зальцбурге»:

  • 3 победы подряд
  • 16 матчей подряд с голами
  • В среднем 2.4 забитых и 1.6 пропущенных мяча за матч
  • Уверенное выступление в национальной лиге и стартовом туре КЧМ

Команда играет агрессивно, активно прессингует и старается доминировать в атаке, но при этом рискует в обороне, особенно на флангах.

«Аль-Хиляль»

Саудовский гранд начал турнир с ничьей против «Реала» (1:1) – и это уже серьезный показатель конкурентоспособности команды. Подопечные Хорхе Жезуса не проигрывают в шести матчах подряд и стабильно забивают – 12 голов за последние 5 встреч. Отличительная черта – баланс между атакой и обороной: всего 5 пропущенных голов за этот же период.

Факты о «Аль-Хиляле»:

  • 6 матчей без поражений
  • 15 матчей подряд с забитыми голами
  • В среднем 2.4 забитых и 1.0 пропущенного за матч
  • Команда показала зрелость и устойчивость даже против топ-соперника

«Аль-Хиляль» умеет подстраиваться под соперника, эффективно пользуется стандартами и демонстрирует зрелую позиционную игру.

Ключевые факты перед матчем

  • Обе команды забивают в каждом из последних 5 матчей
  • «Зальцбург» выигрывает 3 игры подряд
  • «Аль-Хиляль» не проигрывает 6 матчей подряд
  • Средние показатели забитых мячей у обеих команд – 2.4 за игру
  • У «Зальцбурга» – 8 пропущенных за 5 игр, у «Аль-Хиляля» – 5

Прогноз на матч Зальцбург – Аль-Хиляль

Обе команды играют в открытый и атакующий футбол. При этом «Зальцбург» чуть более уязвим в защите, особенно при высоком прессинге соперника. «Аль-Хиляль» выглядит стабильнее и организованнее, особенно после ничьей с «Реалом». Однако австрийцы опасны на контратаках и обладают мощной атакой. Ожидается результативный матч, в котором шансы на ничью достаточно высоки.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.80
  • Ничья – коэффициент 3.70

1.60
Обе команды забьют – Да
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Автор: Ланьков Роман
Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль Зальцбург
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