23 июня на стадионе Allegiant Stadium сборные Саудовской Аравии и Тринидада и Тобаго сразятся в рамках третьего тура Кубка КОНКАКАФ. Обе команды продолжают борьбу за выход из группы, но подходят к матчу с разным багажом результатов. Саудовская Аравия демонстрирует сбалансированную игру, в то время как команда из Карибского бассейна страдает от серьeзных проблем в обороне.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии начала турнир с минимальной победы над Гаити (1:0), а затем достойно противостояла США, уступив лишь 0:1. В последних пяти матчах саудиты пропустили всего 3 мяча – в среднем 0.60 за игру, демонстрируя уверенную игру в обороне. В нападении команда тоже стабильна: 6 голов за 5 матчей (в среднем 1.20). Стратегия Саудовской Аравии – контролировать темп, сдерживать соперника и выискивать шансы через позиционные атаки. Учитывая слабость обороны соперника, именно слаженность и прагматизм может стать ключом к победе.

Тринидад и Тобаго

Сборная Тринидада и Тобаго пока не знает побед на турнире. После поражения от США (0:5) команда сыграла вничью с Гаити (1:1). За 5 последних матчей она пропустила 14 голов – в среднем 2.80 за игру, и эта цифра говорит о глубоком кризисе в обороне. Забивает команда стабильно – 8 голов (1.60 за матч), но большинство этих мячей были забиты в ворота слабой сборной Сент-Киттса и Невиса. Главная проблема – уязвимость под давлением и частые позиционные ошибки. Также команда проиграла последние три матча в гостях на Кубке КОНКАКАФ, что свидетельствует о психологических и тактических трудностях вдали от дома.

Факты о командах

Саудовская Аравия:

Пропустила всего 3 гола в 5 последних матчах

Победа над Гаити и минимальное поражение от США

Средняя результативность: 1.20 забитого и 0.60 пропущенного

Победы в 3 из 5 последних матчей

Тринидад и Тобаго:

Не выигрывает в 4 матчах Кубка КОНКАКАФ

Пропускает в 11 матчах подряд

В 5 последних матчах: 8 забитых, 14 пропущенных

Средние показатели: 1.60 забитого и 2.80 пропущенного

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1 Забитых мячей 3 1 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Товарищеские матчи. Сборные, Саудовская Аравия 1 : 3 Тринидад и Тобаго

Прогноз на матч

Исходя из статистики и текущей формы, Саудовская Аравия выглядит более организованной и готовой к решающему поединку. Команда демонстрирует чeткую структуру в игре, обладает надeжной обороной и способна реализовать моменты. В свою очередь, Тринидад и Тобаго допускает слишком много ошибок в защите, чтобы рассчитывать на успех в такой встрече. При этом атакующий потенциал карибской сборной позволяет рассчитывать на гол престижа, особенно во втором тайме, когда команды раскроются. Сценарий встречи может развиваться с активным началом от Саудовской Аравии и ответным выпадом соперника ближе к концовке.

Точный счeт: 2:1 в пользу Саудовской Аравии

Рекомендованные ставки: