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Прогноз на точный счёт матча Саудовская Аравия – Тринидад и Тобаго: Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года

22 июня 2025 10:02
Саудовская Аравия - Тринидад и Тобаго
23 июн. 2025, понедельник 02:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа D, 3 тур
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу Саудовской Аравии
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23 июня на стадионе Allegiant Stadium сборные Саудовской Аравии и Тринидада и Тобаго сразятся в рамках третьего тура Кубка КОНКАКАФ. Обе команды продолжают борьбу за выход из группы, но подходят к матчу с разным багажом результатов. Саудовская Аравия демонстрирует сбалансированную игру, в то время как команда из Карибского бассейна страдает от серьeзных проблем в обороне.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии начала турнир с минимальной победы над Гаити (1:0), а затем достойно противостояла США, уступив лишь 0:1. В последних пяти матчах саудиты пропустили всего 3 мяча – в среднем 0.60 за игру, демонстрируя уверенную игру в обороне. В нападении команда тоже стабильна: 6 голов за 5 матчей (в среднем 1.20). Стратегия Саудовской Аравии – контролировать темп, сдерживать соперника и выискивать шансы через позиционные атаки. Учитывая слабость обороны соперника, именно слаженность и прагматизм может стать ключом к победе.

Тринидад и Тобаго

Сборная Тринидада и Тобаго пока не знает побед на турнире. После поражения от США (0:5) команда сыграла вничью с Гаити (1:1). За 5 последних матчей она пропустила 14 голов – в среднем 2.80 за игру, и эта цифра говорит о глубоком кризисе в обороне. Забивает команда стабильно – 8 голов (1.60 за матч), но большинство этих мячей были забиты в ворота слабой сборной Сент-Киттса и Невиса. Главная проблема – уязвимость под давлением и частые позиционные ошибки. Также команда проиграла последние три матча в гостях на Кубке КОНКАКАФ, что свидетельствует о психологических и тактических трудностях вдали от дома.

Факты о командах

Саудовская Аравия:

  • Пропустила всего 3 гола в 5 последних матчах
  • Победа над Гаити и минимальное поражение от США
  • Средняя результативность: 1.20 забитого и 0.60 пропущенного
  • Победы в 3 из 5 последних матчей

Тринидад и Тобаго:

  • Не выигрывает в 4 матчах Кубка КОНКАКАФ
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • В 5 последних матчах: 8 забитых, 14 пропущенных
  • Средние показатели: 1.60 забитого и 2.80 пропущенного

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Товарищеские матчи. Сборные,
Саудовская Аравия
1 : 3
09.09.2013
Тринидад и Тобаго

Прогноз на матч

Исходя из статистики и текущей формы, Саудовская Аравия выглядит более организованной и готовой к решающему поединку. Команда демонстрирует чeткую структуру в игре, обладает надeжной обороной и способна реализовать моменты. В свою очередь, Тринидад и Тобаго допускает слишком много ошибок в защите, чтобы рассчитывать на успех в такой встрече. При этом атакующий потенциал карибской сборной позволяет рассчитывать на гол престижа, особенно во втором тайме, когда команды раскроются. Сценарий встречи может развиваться с активным началом от Саудовской Аравии и ответным выпадом соперника ближе к концовке.

Точный счeт: 2:1 в пользу Саудовской Аравии

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Саудовской Аравии – коэффициент 7.00
  • Победа Саудовской Аравии – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу Саудовской Аравии
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Автор: Ланьков Роман
Золотой кубок КОНКАКАФ Тринидад и Тобаго Саудовская Аравия
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