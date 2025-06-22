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Прогноз на точный счет матча «Зальцбург» – «Аль-Хилаль»: Клубный чемпионат мира, 23 июня 2025

22 июня 2025 10:18
Зальцбург - Аль-Хиляль
23 июн. 2025, понедельник 01:00 | Клубный чемпионат мира, группа H, 2 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Хиляля»
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23 июня на стадионе Audi Field состоится матч второго тура Клубного чемпионата мира между «Зальцбургом» и «Аль-Хилалем». Обе команды в хорошей форме, но «Аль-Хилаль» выглядит более сбалансированной и опытной на международной арене, что делает еe фаворитом встречи.

«Зальцбург»

«Зальцбург» продемонстрировал отличную атакующую игру в последних матчах, забив 12 голов в пяти играх. Однако команда также пропускает довольно много, в среднем 1.60 гола за игру, что может быть проблемой против такой сильной команды, как «Аль-Хилаль». Последняя победа над «Пачукой» (2:1) подтверждает, что команда способна на победы, но их оборона не всегда надежна. Зальцбург забивает в среднем 2.40 гола за игру, что делает их опасными в атаке.

«Аль-Хилаль»

«Аль-Хилаль» в последних играх выглядит более стабильным коллективом. В среднем они забивают 2.40 гола за игру и пропускают 1.00 гола. После ничьей с «Реалом Мадрид» (1:1) команда продемонстрировала свою силу, соперничая с одной из лучших команд мира. «Аль-Хилаль» не проигрывает в последних 6 матчах, что подтверждает их отличную форму. Несмотря на то, что в атаке у команды не всегда получается результативно забивать, их оборона выглядит надежной.

Факты о командах

«Зальцбург»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за матч
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола
  • Побеждает в 3 из 5 последних матчей
  • Забивает в 16 последних матчах

«Аль-Хилаль»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за матч
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола
  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 15 последних матчах

Прогноз на матч «Зальцбург» – «Аль-Хилаль»

«Зальцбург» на своем поле будет стремиться продемонстрировать результативную игру, но учитывая стабильность и опыт «Аль-Хиляля», они могут создать серьезные проблемы обороне австрийской команды. «Аль-Хилаль» выглядит фаворитом этой встречи благодаря лучшему балансу атакующих и оборонительных действий.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Хиляля».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Аль-Хиляля» – коэффициент 6.50
  • Оба тайма: победа «Аль-Хиляля» – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 2.5 – коэффициент 1.85

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Хиляля»
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль Зальцбург
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