23 июня на стадионе Audi Field состоится матч второго тура Клубного чемпионата мира между «Зальцбургом» и «Аль-Хилалем». Обе команды в хорошей форме, но «Аль-Хилаль» выглядит более сбалансированной и опытной на международной арене, что делает еe фаворитом встречи.

«Зальцбург»

«Зальцбург» продемонстрировал отличную атакующую игру в последних матчах, забив 12 голов в пяти играх. Однако команда также пропускает довольно много, в среднем 1.60 гола за игру, что может быть проблемой против такой сильной команды, как «Аль-Хилаль». Последняя победа над «Пачукой» (2:1) подтверждает, что команда способна на победы, но их оборона не всегда надежна. Зальцбург забивает в среднем 2.40 гола за игру, что делает их опасными в атаке.

«Аль-Хилаль»

«Аль-Хилаль» в последних играх выглядит более стабильным коллективом. В среднем они забивают 2.40 гола за игру и пропускают 1.00 гола. После ничьей с «Реалом Мадрид» (1:1) команда продемонстрировала свою силу, соперничая с одной из лучших команд мира. «Аль-Хилаль» не проигрывает в последних 6 матчах, что подтверждает их отличную форму. Несмотря на то, что в атаке у команды не всегда получается результативно забивать, их оборона выглядит надежной.

Факты о командах

«Зальцбург»

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за матч

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола

Побеждает в 3 из 5 последних матчей

Забивает в 16 последних матчах

«Аль-Хилаль»

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за матч

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 15 последних матчах

Прогноз на матч «Зальцбург» – «Аль-Хилаль»

«Зальцбург» на своем поле будет стремиться продемонстрировать результативную игру, но учитывая стабильность и опыт «Аль-Хиляля», они могут создать серьезные проблемы обороне австрийской команды. «Аль-Хилаль» выглядит фаворитом этой встречи благодаря лучшему балансу атакующих и оборонительных действий.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Хиляля».

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