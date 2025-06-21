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«Ривер Плейт» – «Монтеррей»: прогноз и ставки на матч 22 июня 2025 с коэффициентом 1.95

21 июня 2025 12:27
Ривер Плейт - Монтеррей
22 июн. 2025, воскресенье 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа E, 2 тур
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1.95
Победа «Ривер Плейт» с форой -1
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22 июня 2025 года на стадионе Роуз Боул состоится матч 2-го тура Клубного чемпионата мира между аргентинским клубом «Ривер Плейт» и мексиканским «Монтеррей». Ожидается напряженная борьба, ведь обе команды продемонстрировали отличные результаты на старте турнира. Мы разберем форму команд и предложим прогноз, опираясь на текущие данные.

«Ривер Плейт»

В последних 5 матчах «Ривер Плейт» забивает в среднем 2.80 гола за игру, что свидетельствует о хорошем нападении. Команда пропускает 1.00 гола за игру, что также говорит о неплохой обороне. Несмотря на это, команда не смогла победить в трех из последних пяти матчей, что наводит на мысль, что им придется трудно в матче с таким сильным соперником, как «Монтеррей».

Показатели Ривер Плейт:

  • Забивает в среднем 2.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 17 из 19 последних матчей
  • Забивает в 11 из последних 13 матчей

«Монтеррей»

«Монтеррей» в последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру, а пропускает 1.40 гола за игру. Хотя в атаке команда показывает неплохие результаты, в обороне они уязвимы, что делает их уязвимыми в матчах с сильными клубами, такими как «Ривер Плейт». «Монтеррей» не смог одержать победу в последних двух матчах, что также снижает их шансы на успешный исход.

Показатели Монтеррей:

  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Не побеждает в последних двух матчах
  • Забивает в 15 последних матчах

Ключевые факты перед матчем:

  • «Ривер Плейт» забивает в среднем 2.80 гола за игру, а «Монтеррей» только 1.60.
  • «Ривер Плейт» не проигрывает в 17 из 19 последних матчей.
  • «Монтеррей» пропускает в среднем 1.40 гола за игру, что может сыграть на руку атакующим силам «Ривер Плейт».
  • Обе команды забивают стабильно, но «Ривер Плейт» имеет более сильную атаку.

Анализ и прогноз

«Ривер Плейт» выглядит фаворитом этого матча. Команда продемонстрировала отличную форму в атаке и обороне, несмотря на пару ничьих в последних матчах. В отличие от «Монтеррей», который имеет проблемы в обороне и не сумел победить в последних играх, «Ривер Плейт» имеет преимущество в качестве атаки и стабильности. Ожидается, что хозяева поля смогут контролировать игру и добиться победы, несмотря на сопротивление мексиканцев.

Прогноз: Победа «Ривер Плейт» с разницей в 1-2 гола.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Ривер Плейт» с форой -1 – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Ривер Плейт» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

1.95
Победа «Ривер Плейт» с форой -1
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Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Монтеррей Ривер Плейт
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