Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Ривер Плейт» – «Монтеррей»: Клубный чемпионат мира, 22 июня 2025 года

21 июня 2025 10:59
Ривер Плейт - Монтеррей
22 июн. 2025, воскресенье 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа E, 2 тур
Перейти в онлайн матча
8.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Ривер Плейта»
Сделать ставку

22 июня на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене «Ривер Плейт» сыграет против «Монтеррея» во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира. Обе команды стартовали в турнире результативно, продемонстрировав характер и атакующий потенциал, однако к этой встрече аргентинский клуб подходит в роли фаворита.

«Ривер Плейт»

Аргентинский гранд находится в отличной форме. Команда не проигрывает в 17 из 19 последних матчей и отличается высокой результативностью: 14 голов в пяти последних встречах, что в среднем составляет 2.80 за игру. При этом «Ривер Плейт» стабильно пропускает – по одному мячу в среднем за матч, в том числе в четырeх играх подряд. В первом туре южноамериканцы уверенно обыграли «Урава Ред Даймондс» (3:1), подтвердив статус одного из претендентов на полуфинал. Игроки средней линии активно подключаются в атаку, создавая высокий темп с первых минут. Поддержка болельщиков в США также играет в пользу аргентинцев.

«Монтеррей»

Мексиканский клуб показал боевой настрой в матче против «Интера», сумев сыграть вничью (1:1), несмотря на статус аутсайдера. «Монтеррей» сохраняет стабильность в атаке – 8 забитых мячей за 5 последних игр, забивает в среднем по 1.60 гола. Команда не уходит с поля без гола уже 15 матчей подряд. Однако оборона вызывает вопросы: 7 пропущенных мячей в последних пяти матчах, средний показатель – 1.40. Это создаeт риск при игре против соперников с высоким темпом и фланговой активностью, что как раз характерно для «Ривера».

Факты о командах

«Ривер Плейт»:

  • Не проигрывает в 17 из 19 последних матчей.
  • Забивает в 11 матчах подряд.
  • В среднем забивает 2.80 и пропускает 1.00 гола за матч.
  • Победил в стартовом туре со счeтом 3:1.

«Монтеррей»:

  • Забивает в 15 последних матчах.
  • В среднем забивает 1.60 и пропускает 1.40 гола за игру.
  • В первом туре сыграл вничью 1:1 с «Интером».

Прогноз на матч

Обе команды имеют сильные атаки, но «Ривер Плейт» превосходит соперника в классе, сыгранности и вариативности действий в нападении. Аргентинцы чаще контролируют мяч, быстрее переходят из обороны в атаку и лучше реализуют моменты. «Монтеррей» способен забить, особенно учитывая неидеальную оборону «Ривера», но сдержать напор соперника будет сложно. Наиболее вероятный сценарий – результативная победа команды из Буэнос-Айреса.

Точный счeт: 3:1 в пользу «Ривер Плейта»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Ривер Плейта» – коэффициент 8.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Ривер Плейта» больше 2.5 – коэффициент 2.20

8.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Ривер Плейта»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Клубный чемпионат мира Монтеррей Ривер Плейт
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 1
7.00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 2 тур
Гватемала - Панама
Точный счёт 1:2 в пользу Панамы
Матч завершен
2 : 1
7.50
Клубный чемпионат мира, группа C, 2 тур
Бавария - Бока Хуниорс
Точный счёт 3:0 в пользу «Баварии»
Матч завершен
2 : 1
1.85
Клубный чемпионат мира, группа C, 2 тур
Бавария - Бока Хуниорс
Победа «Баварии» с форой -1.5
Матч завершен
0 : 1
6.00
Клубный чемпионат мира, группа D, 2 тур
Лос-Анджелес - Эсперанс
Точный счёт 2:1 в пользу «Лос-Анджелеса»
Матч завершен
0 : 1
1.90
Клубный чемпионат мира, группа D, 2 тур
Лос-Анджелес - Эсперанс
Тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 