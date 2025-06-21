22 июня на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене «Ривер Плейт» сыграет против «Монтеррея» во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира. Обе команды стартовали в турнире результативно, продемонстрировав характер и атакующий потенциал, однако к этой встрече аргентинский клуб подходит в роли фаворита.

«Ривер Плейт»

Аргентинский гранд находится в отличной форме. Команда не проигрывает в 17 из 19 последних матчей и отличается высокой результативностью: 14 голов в пяти последних встречах, что в среднем составляет 2.80 за игру. При этом «Ривер Плейт» стабильно пропускает – по одному мячу в среднем за матч, в том числе в четырeх играх подряд. В первом туре южноамериканцы уверенно обыграли «Урава Ред Даймондс» (3:1), подтвердив статус одного из претендентов на полуфинал. Игроки средней линии активно подключаются в атаку, создавая высокий темп с первых минут. Поддержка болельщиков в США также играет в пользу аргентинцев.

«Монтеррей»

Мексиканский клуб показал боевой настрой в матче против «Интера», сумев сыграть вничью (1:1), несмотря на статус аутсайдера. «Монтеррей» сохраняет стабильность в атаке – 8 забитых мячей за 5 последних игр, забивает в среднем по 1.60 гола. Команда не уходит с поля без гола уже 15 матчей подряд. Однако оборона вызывает вопросы: 7 пропущенных мячей в последних пяти матчах, средний показатель – 1.40. Это создаeт риск при игре против соперников с высоким темпом и фланговой активностью, что как раз характерно для «Ривера».

Факты о командах

«Ривер Плейт»:

Не проигрывает в 17 из 19 последних матчей.

Забивает в 11 матчах подряд.

В среднем забивает 2.80 и пропускает 1.00 гола за матч.

Победил в стартовом туре со счeтом 3:1.

«Монтеррей»:

Забивает в 15 последних матчах.

В среднем забивает 1.60 и пропускает 1.40 гола за игру.

В первом туре сыграл вничью 1:1 с «Интером».

Прогноз на матч

Обе команды имеют сильные атаки, но «Ривер Плейт» превосходит соперника в классе, сыгранности и вариативности действий в нападении. Аргентинцы чаще контролируют мяч, быстрее переходят из обороны в атаку и лучше реализуют моменты. «Монтеррей» способен забить, особенно учитывая неидеальную оборону «Ривера», но сдержать напор соперника будет сложно. Наиболее вероятный сценарий – результативная победа команды из Буэнос-Айреса.

Точный счeт: 3:1 в пользу «Ривер Плейта»

Рекомендованные ставки: