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Прогноз на точный счет матча Саудовская Аравия – США: Кубок КОНКАКАФ, 20 июня 2025

19 июня 2025 10:27
Саудовская Аравия - США
20 июн. 2025, пятница 04:15 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа D, 2 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу США
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20 июня в рамках 2-го тура Кубка КОНКАКАФ на стадионе Q2 Stadium сборные Саудовской Аравии и США разыграют важнейшие очки в борьбе за выход из группы. Обе команды стартовали с побед в первом туре, но стиль игры и динамика последних матчей обещают принципиально разное развитие встречи.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия демонстрирует крайне надeжную оборону: всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и сразу 5 матчей «на ноль» в последних 7 попытках. Победа над Гаити со счeтом 1:0 в первом туре укрепила уверенность команды, сделав ставку на дисциплину и выверенную контратаку. Команда сдержанна в атаке, но результативна при первом удобном моменте: забито 6 мячей в 5 играх. Такой прагматичный подход работает против соперников, склонных к позиционному контролю, как США.

США

Команда США уверенно начала турнир с разгромной победы над Тринидадом и Тобаго (5:0). При этом форма американцев остаeтся переменной: в товарищеских встречах были и поражения от Турции и Швейцарии. США демонстрирует хорошую атакующую форму – 12 голов за 5 последних матчей, при этом надeжность в защите не столь стабильна – 7 пропущенных мячей. Однако в матчах турнира команда всегда забивает, а интенсивность прессинга и темп – одни из лучших на континенте.

Факты о командах

Саудовская Аравия

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В 5 последних матчах пропускает в среднем 0.40 гола
  • Забивает в 4 играх подряд
  • 2 победы в 3 последних матчах всухую

США

  • Забивает в 6 последних матчах в Кубке КОНКАКАФ
  • В 5 последних матчах – 12 забитых мячей (в среднем 2.40 за игру)
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч
  • Победа 5:0 в первом туре турнира

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Товарищеские матчи. Сборные,
Саудовская Аравия
0 : 0
27.09.2022
США

Прогноз на матч Саудовская Аравия – США

Столкновение стилей: надeжность Саудовской Аравии против активности США. Американцы находятся в ударе, но их уязвимость в обороне может сыграть роль. Саудовская Аравия способна долго сдерживать давление и реализовывать немногочисленные моменты. Ожидаем равный матч с плотной борьбой и минимальным преимуществом США.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу США.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу США – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал США больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу США
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Автор: Мещеряков Денис
Золотой кубок КОНКАКАФ США Саудовская Аравия
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