20 июня в рамках 2-го тура Кубка КОНКАКАФ на стадионе Q2 Stadium сборные Саудовской Аравии и США разыграют важнейшие очки в борьбе за выход из группы. Обе команды стартовали с побед в первом туре, но стиль игры и динамика последних матчей обещают принципиально разное развитие встречи.
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия демонстрирует крайне надeжную оборону: всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и сразу 5 матчей «на ноль» в последних 7 попытках. Победа над Гаити со счeтом 1:0 в первом туре укрепила уверенность команды, сделав ставку на дисциплину и выверенную контратаку. Команда сдержанна в атаке, но результативна при первом удобном моменте: забито 6 мячей в 5 играх. Такой прагматичный подход работает против соперников, склонных к позиционному контролю, как США.
США
Команда США уверенно начала турнир с разгромной победы над Тринидадом и Тобаго (5:0). При этом форма американцев остаeтся переменной: в товарищеских встречах были и поражения от Турции и Швейцарии. США демонстрирует хорошую атакующую форму – 12 голов за 5 последних матчей, при этом надeжность в защите не столь стабильна – 7 пропущенных мячей. Однако в матчах турнира команда всегда забивает, а интенсивность прессинга и темп – одни из лучших на континенте.
Факты о командах
Саудовская Аравия
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- В 5 последних матчах пропускает в среднем 0.40 гола
- Забивает в 4 играх подряд
- 2 победы в 3 последних матчах всухую
США
- Забивает в 6 последних матчах в Кубке КОНКАКАФ
- В 5 последних матчах – 12 забитых мячей (в среднем 2.40 за игру)
- Пропускает в среднем 1.40 гола за матч
- Победа 5:0 в первом туре турнира
Прогноз на матч Саудовская Аравия – США
Столкновение стилей: надeжность Саудовской Аравии против активности США. Американцы находятся в ударе, но их уязвимость в обороне может сыграть роль. Саудовская Аравия способна долго сдерживать давление и реализовывать немногочисленные моменты. Ожидаем равный матч с плотной борьбой и минимальным преимуществом США.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу США.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу США – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал США больше 1.5 – коэффициент 2.10