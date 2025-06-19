20 июня в рамках 2-го тура Кубка КОНКАКАФ на стадионе Q2 Stadium сборные Саудовской Аравии и США разыграют важнейшие очки в борьбе за выход из группы. Обе команды стартовали с побед в первом туре, но стиль игры и динамика последних матчей обещают принципиально разное развитие встречи.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия демонстрирует крайне надeжную оборону: всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и сразу 5 матчей «на ноль» в последних 7 попытках. Победа над Гаити со счeтом 1:0 в первом туре укрепила уверенность команды, сделав ставку на дисциплину и выверенную контратаку. Команда сдержанна в атаке, но результативна при первом удобном моменте: забито 6 мячей в 5 играх. Такой прагматичный подход работает против соперников, склонных к позиционному контролю, как США.

США

Команда США уверенно начала турнир с разгромной победы над Тринидадом и Тобаго (5:0). При этом форма американцев остаeтся переменной: в товарищеских встречах были и поражения от Турции и Швейцарии. США демонстрирует хорошую атакующую форму – 12 голов за 5 последних матчей, при этом надeжность в защите не столь стабильна – 7 пропущенных мячей. Однако в матчах турнира команда всегда забивает, а интенсивность прессинга и темп – одни из лучших на континенте.

Факты о командах

Саудовская Аравия

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В 5 последних матчах пропускает в среднем 0.40 гола

Забивает в 4 играх подряд

2 победы в 3 последних матчах всухую

США

Забивает в 6 последних матчах в Кубке КОНКАКАФ

В 5 последних матчах – 12 забитых мячей (в среднем 2.40 за игру)

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

Победа 5:0 в первом туре турнира

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Товарищеские матчи. Сборные, Саудовская Аравия 0 : 0 США

Прогноз на матч Саудовская Аравия – США

Столкновение стилей: надeжность Саудовской Аравии против активности США. Американцы находятся в ударе, но их уязвимость в обороне может сыграть роль. Саудовская Аравия способна долго сдерживать давление и реализовывать немногочисленные моменты. Ожидаем равный матч с плотной борьбой и минимальным преимуществом США.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу США.

Рекомендованные ставки: