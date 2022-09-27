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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия - США
Саудовская Аравия - США: обзор матча 27 сентября 2022
Саудовская Аравия
27.09.2022, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
США
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саудовская Аравия
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
2
Султан Аль-Ганнам
ЦЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
23
Али Аль-Хассан
ОП
26
Рияд Шарахили
ЦП
19
Хаттан Бахебри
ЦП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
6
Нассер Аль-Давсари
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
США
1
Мэтт Тернер
ВР
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
23
Келлин Акоста
ЦЗ
3
Уокер Циммерман
ЦЗ
15
Аарон Лонг
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Саудовская Аравия
0
Фаваз Аль-Карни
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
5
Абдулла Маду
ЦЗ
0
Ахмед Бамсауд
ЦЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
0
Авад Аль-Нашри
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
18
Наваф Аль-Абед
ЦП
19
Фахад аль-Муваллад
ЦФ
25
Хайтам Асири
ЦФ
0
Аруне Камара
ЦФ
США
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
0
Сэм Винс
ЛЗ
0
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
16
Джордан Моррис
ЛВ
14
Лука де ла Торре
ЦП
15
Джонни Кардозо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
17
Малик Тилльман
АП
0
Пол Арриола
ПВ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Аль-Ями
2
Аль-Ганнам
4
Аль-Амри
5
аль-Булеахи
12
Абдулхамид
23
Аль-Хассан
26
Шарахили
19
Бахебри
16
Аль-Наджеи
9
Аль-Бурайкан
6
Аль-Давсари
3-3-1-2-1
1
Тернер
23
Акоста
3
Циммерман
15
Лонг
2
Дест
4
Адамс
22
Йедлин
8
МакКенни
10
Пулишич
7
Рейна
9
Пепи
Остались в запасе
Саудовская Аравия
США
0
Фаваз Аль-Карни
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
5
Абдулла Маду
ЦЗ
0
Ахмед Бамсауд
ЦЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
0
Авад Аль-Нашри
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
18
Наваф Аль-Абед
ЦП
19
Фахад аль-Муваллад
ЦФ
25
Хайтам Асири
ЦФ
0
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
0
Сэм Винс
ЛЗ
0
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
14
Лука де ла Торре
ЦП
15
Джонни Кардозо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
17
Малик Тилльман
АП
16
Джордан Моррис
ЛВ
0
Пол Арриола
ПВ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Остались в запасе
0
Фаваз Аль-Карни
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
5
Абдулла Маду
ЦЗ
0
Ахмед Бамсауд
ЦЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
0
Авад Аль-Нашри
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
18
Наваф Аль-Абед
ЦП
19
Фахад аль-Муваллад
ЦФ
25
Хайтам Асири
ЦФ
0
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
0
Сэм Винс
ЛЗ
0
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
14
Лука де ла Торре
ЦП
15
Джонни Кардозо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
17
Малик Тилльман
АП
16
Джордан Моррис
ЛВ
0
Пол Арриола
ПВ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Саудовская Аравия - США
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
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