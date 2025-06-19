В Хьюстоне на Shell Energy Stadium 20 июня пройдет важный матч второго тура Кубка КОНКАКАФ, в котором Тринидад и Тобаго попытается прервать серию неудач, а Гаити – реабилитироваться после поражения в первом туре.

Тринидад и Тобаго

Команда испытывает серьeзные проблемы в обороне, пропустив 16 голов за последние 5 матчей, включая разгром от США (0:5). Однако атакующий потенциал всe ещe присутствует: 9 голов за тот же отрезок, включая шесть – в игре против Сент-Киттс и Невиса. Несмотря на спад, сборная всe же стабильно забивает, особенно дома. Тринидад и Тобаго не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своeм поле и постарается использовать этот фактор.

Гаити

Гаити тоже потерпел неудачу в первом туре, уступив Саудовской Аравии, но в целом команда демонстрирует хорошую форму в атаке. 12 голов в 5 последних встречах и впечатляющий показатель – забивают в 13 из 15 матчей. Особенно опасен Гаити в гостях: 3 победы подряд в выездных играх на турнире. В обороне не всe гладко, но в сравнении с соперником цифры лучше – в среднем 1.4 пропущенных мяча за игру против 3.2 у Тринидада.

Ключевые факты перед матчем

Тринидад и Тобаго

Пропускает в 10 последних матчах

Пропускает в среднем 3.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 1.80 гола за игру

Проиграл 3 матча подряд в турнире

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

Гаити

Забивает в 13 из 15 последних матчей

Забивает в среднем 2.40 гола за игру

Пропускает в 10 последних матчах

Побеждает в 3 последних матчах в гостях в турнире

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 2 0 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 0:2 Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур Тринидад и Тобаго 0 : 2 Гаити

Прогноз на матч Тринидад и Тобаго – Гаити

И у Тринидада, и у Гаити явные проблемы в защите, зато атака у обеих сборных на уровне. Ожидаем результативную игру, с голами с обеих сторон. Но текущая форма, выездная успешность и атакующая мощь позволяют отдать предпочтение сборной Гаити. Однако расслабляться им нельзя – Тринидад традиционно хорошо играет дома. Вероятнее всего, матч получится открытым и завершится в пользу гостей с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:3 в пользу Гаити.

Рекомендованные ставки: