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Прогноз на точный счет матча Тринидад и Тобаго – Гаити: Кубок КОНКАКАФ, 20 июня 2025

19 июня 2025 10:34
Тринидад и Тобаго - Гаити
20 июн. 2025, пятница 01:45 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа D, 2 тур
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7.00
Точный счёт 2:3 в пользу Гаити
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В Хьюстоне на Shell Energy Stadium 20 июня пройдет важный матч второго тура Кубка КОНКАКАФ, в котором Тринидад и Тобаго попытается прервать серию неудач, а Гаити – реабилитироваться после поражения в первом туре.

Тринидад и Тобаго

Команда испытывает серьeзные проблемы в обороне, пропустив 16 голов за последние 5 матчей, включая разгром от США (0:5). Однако атакующий потенциал всe ещe присутствует: 9 голов за тот же отрезок, включая шесть – в игре против Сент-Киттс и Невиса. Несмотря на спад, сборная всe же стабильно забивает, особенно дома. Тринидад и Тобаго не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своeм поле и постарается использовать этот фактор.

Гаити

Гаити тоже потерпел неудачу в первом туре, уступив Саудовской Аравии, но в целом команда демонстрирует хорошую форму в атаке. 12 голов в 5 последних встречах и впечатляющий показатель – забивают в 13 из 15 матчей. Особенно опасен Гаити в гостях: 3 победы подряд в выездных играх на турнире. В обороне не всe гладко, но в сравнении с соперником цифры лучше – в среднем 1.4 пропущенных мяча за игру против 3.2 у Тринидада.

Ключевые факты перед матчем

Тринидад и Тобаго

  • Пропускает в 10 последних матчах
  • Пропускает в среднем 3.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Проиграл 3 матча подряд в турнире
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

Гаити

  • Забивает в 13 из 15 последних матчей
  • Забивает в среднем 2.40 гола за игру
  • Пропускает в 10 последних матчах
  • Побеждает в 3 последних матчах в гостях в турнире
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур
Тринидад и Тобаго
0 : 2
13.07.2013
Гаити

Прогноз на матч Тринидад и Тобаго – Гаити

И у Тринидада, и у Гаити явные проблемы в защите, зато атака у обеих сборных на уровне. Ожидаем результативную игру, с голами с обеих сторон. Но текущая форма, выездная успешность и атакующая мощь позволяют отдать предпочтение сборной Гаити. Однако расслабляться им нельзя – Тринидад традиционно хорошо играет дома. Вероятнее всего, матч получится открытым и завершится в пользу гостей с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:3 в пользу Гаити.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:3 в пользу Гаити – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал Гаити больше 1.5 – коэффициент 2.05

7.00
Точный счёт 2:3 в пользу Гаити
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Автор: Мещеряков Денис
Золотой кубок КОНКАКАФ Гаити Тринидад и Тобаго
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