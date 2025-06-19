В Хьюстоне на Shell Energy Stadium 20 июня пройдет важный матч второго тура Кубка КОНКАКАФ, в котором Тринидад и Тобаго попытается прервать серию неудач, а Гаити – реабилитироваться после поражения в первом туре.
Тринидад и Тобаго
Команда испытывает серьeзные проблемы в обороне, пропустив 16 голов за последние 5 матчей, включая разгром от США (0:5). Однако атакующий потенциал всe ещe присутствует: 9 голов за тот же отрезок, включая шесть – в игре против Сент-Киттс и Невиса. Несмотря на спад, сборная всe же стабильно забивает, особенно дома. Тринидад и Тобаго не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своeм поле и постарается использовать этот фактор.
Гаити
Гаити тоже потерпел неудачу в первом туре, уступив Саудовской Аравии, но в целом команда демонстрирует хорошую форму в атаке. 12 голов в 5 последних встречах и впечатляющий показатель – забивают в 13 из 15 матчей. Особенно опасен Гаити в гостях: 3 победы подряд в выездных играх на турнире. В обороне не всe гладко, но в сравнении с соперником цифры лучше – в среднем 1.4 пропущенных мяча за игру против 3.2 у Тринидада.
Ключевые факты перед матчем
Тринидад и Тобаго
- Пропускает в 10 последних матчах
- Пропускает в среднем 3.20 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в среднем 1.80 гола за игру
- Проиграл 3 матча подряд в турнире
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
Гаити
- Забивает в 13 из 15 последних матчей
- Забивает в среднем 2.40 гола за игру
- Пропускает в 10 последних матчах
- Побеждает в 3 последних матчах в гостях в турнире
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз на матч Тринидад и Тобаго – Гаити
И у Тринидада, и у Гаити явные проблемы в защите, зато атака у обеих сборных на уровне. Ожидаем результативную игру, с голами с обеих сторон. Но текущая форма, выездная успешность и атакующая мощь позволяют отдать предпочтение сборной Гаити. Однако расслабляться им нельзя – Тринидад традиционно хорошо играет дома. Вероятнее всего, матч получится открытым и завершится в пользу гостей с минимальным перевесом.
Прогноз на точный счeт: 2:3 в пользу Гаити.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:3 в пользу Гаити – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
- Индивидуальный тотал Гаити больше 1.5 – коэффициент 2.05