19 июня на «Мерседес-Бенц Стэдиум» состоится второй тур Клубного чемпионата мира, в котором «Интер Майами» примет португальский «Порту». Обе команды начали турнир с нулевых ничьих и теперь будут стремиться набрать три очка, чтобы выйти в плей-офф. Учитывая атакующую манеру американцев и организованность «Порту», матч обещает быть напряжeнным и насыщенным моментами.

«Интер Майами»

Американская команда во главе с яркими исполнителями провела предыдущий матч в турнире вничью с «Аль-Ахли» (0:0), что стало нетипичным результатом для команды, регулярно отличающейся высокой результативностью. В 5 последних матчах МЛС клуб забил 12 голов (в среднем 2.4 за игру), однако при этом пропустил 9 мячей.

Перед матчем команда выделяется:

5 результативных матчей подряд (всего 12 голов);

серия из 5 из 7 матчей без поражений;

слабая оборона: 1.8 пропущенного гола в среднем за игру;

пропускает в 10 из 12 последних встреч.

«Интер Майами» активно действует в атаке, но проблемы в обороне могут сыграть решающую роль в матче против структурированного соперника.

«Порту»

Португальский гранд, несмотря на низкую результативность в последних матчах, традиционно славится дисциплиной и надeжностью. Их игра против «Палмейраса» также завершилась вничью 0:0, где «Порту» удалось сдержать одну из лучших атак Южной Америки.

Форма команды перед матчем:

5 из 7 последних матчей без поражений;

3 пропущенных мяча за 5 игр (в среднем 0.6 за матч);

6 голов за 5 матчей (в среднем 1.2 за игру);

сыграли на ноль в 2 последних официальных матчах.

Команда умеет навязывать свою тактику и перекрывать сильные стороны соперников, что особенно важно против команды с быстрыми флангами и высоким прессингом, как у «Интер Майами».

Ключевые факты перед матчем

«Интер Майами» забивает в среднем 2.4 гола за игру, но пропускает 1.8.

«Порту» – оборонительно сбалансированная команда: 0.6 пропущенного мяча за игру.

Обе команды начали турнир с нулевых ничьих.

«Интер Майами» пропускает почти в каждом матче.

«Порту» стабильно набирает очки и редко проигрывает.

Анализ и прогноз

Матч обещает быть открытым и динамичным. «Интер Майами» будет стремиться навязать атакующую игру, особенно с учeтом поддержки домашних трибун. Однако уязвимая оборона может не справиться с быстрыми переходами «Порту». Португальцы будут действовать рационально, ориентируясь на контроль пространства и реализацию немногочисленных моментов.

Ожидается умеренно результативная игра, в которой обе команды найдут шансы для взятия ворот. «Порту» имеет чуть больше шансов на успех за счeт сбалансированности и тактической зрелости, но «Интер Майами» может взять своe за счeт индивидуального класса в атаке.

Рекомендованные ставки